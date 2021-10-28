Ларссон не хочет оставаться в «Спартаке». Клуб готов отпустить его за 10 миллионов

Нападающий Джордан Ларссон может уйти из «Спартака» в зимнее трансферное окно.
По информации Aftonbladet, 24-летний швед не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2023 года.
Чтобы не отпустить форварда бесплатно, «Спартак» готов продать его уже этой зимой по сниженной цене. Столичный клуб хочет получить за Ларссона около 10 миллионов евро.
- Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
- Он забил 1 гол за «Спартак» в 13 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: Aftonbladet
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