Ларссон не хочет оставаться в «Спартаке». Клуб готов отпустить его за 10 миллионов

Нападающий Джордан Ларссон может уйти из «Спартака» в зимнее трансферное окно.

По информации Aftonbladet, 24-летний швед не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2023 года.

Чтобы не отпустить форварда бесплатно, «Спартак» готов продать его уже этой зимой по сниженной цене. Столичный клуб хочет получить за Ларссона около 10 миллионов евро.