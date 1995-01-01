Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Ларссон не хочет оставаться в «Спартаке». Клуб готов отпустить его за 10 миллионов

    Нападающий Джордан Ларссон может уйти из «Спартака» в зимнее трансферное окно.

    По информации Aftonbladet, 24-летний швед не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2023 года.

    Чтобы не отпустить форварда бесплатно, «Спартак» готов продать его уже этой зимой по сниженной цене. Столичный клуб хочет получить за Ларссона около 10 миллионов евро.

    • Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
    • Он забил 1 гол за «Спартак» в 13 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Aftonbladet

    Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 193 тысяч подписчиков, в твиттере - свыше 164 тысяч.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:38
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5136

      Ганнибал Лектор 1 минуту назад

      После 1-7 от принципиального соперника сложно хотеть дальше играть в этом днище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4708

      SPACE TRUCKIN 6 минут назад

      слабенький он - ничего Спартак не потеряет...может найдет на эти деньги пару на перспективу...команду строить надо заново...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +946

      БОМЖАРНИК 11 минут назад

      Мда!! С папашей и рядом не стоял!
      Его право - хочет пускай уходит.
      Не удивлюсь,что в каком нибудь Галатасарае(образно) будет забивать как Тил в Фейеноорде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      BarStep 11 минут назад

      Ему стало стыдно за Спартак?!

      Не, ну после 1:7 от никакущего Зенита, я что, я бы тож постыдился в Москве в какой/никакой порядочный клуб заходить))..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Pupsspb 12 минут назад

      Лучший в Спартаке!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11040

      NewLife 14 минут назад

      Это давно уже заметно. Говнюк, пусть валит, если заплатят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7994

      "supermax" > NewLife 7 секунд назад

      интересно неужели с этим связан спад в игре? но тогда какой смысл....ну не хочешь продлевать контракт - не надо..но ты играй, показывай уровень...иначе какой сильный клуб захочет тебя взять то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      jek718875 17 минут назад

      Пусть переходит в МАЛЬМЁ, там такие же игрочишки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2037

      Радио1000шумеров 21 минуту назад

      Категорически нужно оставлять. Его умение не забивать очень ценится... соперниками...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8169

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      10-ка это сниженная цена ?
      Хоть бы половину за него выручить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7994

      "supermax" > Alekxei Z. 22 минуты назад

      4 + зп отбить и пусть валит...раз не хочет нет смыла держать...тем более и толку нет совсем сейчас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2039

      OldenVad 26 минут назад

      Как говорится, скатертью дорожка

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67917
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru