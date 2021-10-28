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  • Ларссон не хочет оставаться в «Спартаке». Клуб готов отпустить его за 10 миллионов

Ларссон не хочет оставаться в «Спартаке». Клуб готов отпустить его за 10 миллионов

28 октября 2021, 18:38
53

Нападающий Джордан Ларссон может уйти из «Спартака» в зимнее трансферное окно.

По информации Aftonbladet, 24-летний швед не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2023 года.

Чтобы не отпустить форварда бесплатно, «Спартак» готов продать его уже этой зимой по сниженной цене. Столичный клуб хочет получить за Ларссона около 10 миллионов евро.

  • Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
  • Он забил 1 гол за «Спартак» в 13 матчах этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

Источник: Aftonbladet

Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 193 тысяч подписчиков, в твиттере - свыше 164 тысяч.

Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (53)
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NewLife
1635436394
Это давно уже заметно. Говнюк, пусть валит, если заплатят.
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BarStep
1635436582
Ему стало стыдно за Спартак?! Не, ну после 1:7 от никакущего Зенита, я что, я бы тож постыдился в Москве в какой/никакой порядочный клуб заходить))..
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Ганнибал Лектор
1635437165
После 1-7 от принципиального соперника сложно хотеть дальше играть в этом днище
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oyabun
1635437836
Во-первых, непонятный источник, так что может быть очередной фейк. Во-вторых никто за Ларссона 10 млн. не даст. Реально он столько не стоит. И в третьих, в таком состоянии и отношении к команде он нафиг не нужен, так что если не заиграет в ближайшее время, уже сам Спартак пожелает его продать.
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Ziklop
1635438405
павелий-райн в вашем свинарнике не хотят играть.
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Из Твери Леха
1635439472
как это он за 2 года в спартаке мог подородать на 6 лямов?
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slavа0508
1635439890
давно уже понятно команду собирать практически заново надо ,
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R_a_i_n
1635440901
Я думаю большая часть болел клуба тоже не хочет, что бы он оставался в команде.
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sochi-2013
1635444128
Обгадился и в кусты! Сранно слышать заявление таких ларссонов, что хотят уйти, потому что команда не добивается титулов. Вас же покупали в команду именно для того, ЧТОБЫ КОМАНДА ДОБИЛАСЬ ТИТУЛОВ!
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haxxproxx
1635444683
Дурачок. Надо было раньше думать куда идёшь... Беги из гей-клуба, спасай карьеру.
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