Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ-2022 с первого места»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против России.

– Итак, Хорватия – Россия. Какие чувства и ожидания перед игрой?

Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжелая игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью.

– Каково твое мнение о российской сборной?

– Очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих матчах. Стабильно набирала очки, в последних играх обошлась без потерь. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем.

– Встреча состоится в Сплите, твоем родном городе. Что скажешь об этом?

– Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком.

Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе!

Впрочем, сначала нам нужно обыграть Мальту, и только потом настраиваться на игру против России.