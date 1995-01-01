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    Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ-2022 с первого места»

    Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против России.

    – Итак, Хорватия – Россия. Какие чувства и ожидания перед игрой?

    Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжелая игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью.

    – Каково твое мнение о российской сборной?

    – Очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих матчах. Стабильно набирала очки, в последних играх обошлась без потерь. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем.

    – Встреча состоится в Сплите, твоем родном городе. Что скажешь об этом?

    – Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком.

    Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе!

    Впрочем, сначала нам нужно обыграть Мальту, и только потом настраиваться на игру против России.

    • Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.
    • Влашич до августа выступал в РПЛ за ЦСКА.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10695

      Cleaner 1 час назад

      Если Влашич будет играть в составе своей сборной, у Российской сборной есть шанс КАК МИНИМУМ не проиграть!

      0
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      Рейтинг: +3206

      tarasofka 1 час назад

      да мы тоже так думаем) а через стыки не пройдём, там одна путёвка на 4 команды будет, вообще дичь от уефа, спасибо за лигу наций, отъевшей места. из-за этого на чм пройдут уэльс с 3 и австрия с 4 места в группах чм. а мы со второго места нет.

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      Рейтинг: +10695

      Cleaner > tarasofka 1 час назад

      Поясни что не так с Лигой Наций?

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