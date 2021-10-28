Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ-2022 с первого места»

Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ-2022 с первого места»

28 октября 2021, 12:28
7

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против России.

– Итак, Хорватия – Россия. Какие чувства и ожидания перед игрой?

Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжелая игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью.

– Каково твое мнение о российской сборной?

– Очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих матчах. Стабильно набирала очки, в последних играх обошлась без потерь. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем.

– Встреча состоится в Сплите, твоем родном городе. Что скажешь об этом?

– Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком.

Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе!

Впрочем, сначала нам нужно обыграть Мальту, и только потом настраиваться на игру против России.

  • Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
  • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.
  • Влашич до августа выступал в РПЛ за ЦСКА.

Источник: Bobsoccer
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Влашич Никола
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ААМ
1635422088
Время покажет чего стоит его прогноз.
Ответить
Arturashvilli
1635422172
Матч Хорватия - Россия покажет конкурентноспособная ли наша сборная или всё таки нет
Ответить
Hektor 84
1635423585
Не говори гоп коняра
Ответить
fhnv
1635448933
не говори гол пока не перепрыгнешь
Ответить
zigbert
1635494348
Хуже всего перед игрой делать такие заявления.
Ответить
Главные новости
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
3
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
3
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+