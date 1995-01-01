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    «Ювентус» и «Бетис» интересуются Азмуном

    Клубы топ-5 чемпионатов Европы продолжают интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. «Чемпионат» со ссылкой на франкоязычный источник Le Quotidien пишет, что к иранцу присматриваются «Ювентус» и «Бетис».

    На прошлой неделе сообщалось, что зимой купить Азмуна планирует «Лион».

    • «Зенит» оценивает Азмуна в 20 миллионов евро.
    • Ранее стало известно, что «Лион» может зимой купить иранца за 7-8 миллионов евро.
    • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Агент Тилавпур: «Если Азмун и уйдет из «Зенита», то не в этом сезоне. Ему нужно кормить своих 18 лошадей»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      Sancho010365 46 минут назад

      Ювентус! Хорошая новость. В Италии Азмуну надо бы парочку вложить в ворота Ювентусу и победить Зениту. Они же его помнят ещё по Ростову. Буду только рад за переход классного футболиста.

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      Рейтинг: +117

      Slavan62 > Sancho010365 25 минут назад

      Если он им вдует, то точно купят

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      Рейтинг: +899

      БОМЖАРНИК > Slavan62 20 минут назад

      Скорее всего дзюба вдует!!!!

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      Рейтинг: +899

      БОМЖАРНИК > Sancho010365 17 минут назад

      С кормушки ни куда не уйдет корешь длинного!!!!
      Там зп старая кляча такую платить не будет,как газпром,а зачем ему идти на понижение ЗП,когда ему зинаида платит около 5 мультов? А юве и двушку ему не даст!!

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      Рейтинг: +988

      Sancho010365 > Slavan62 17 минут назад

      На 100%. У них в памяти Ростов, когда Баварию сделали. Это была ростовская битва, Азмун классный игрок, Спартаку просто вколачивал мячи. Супер!

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      Рейтинг: +899

      БОМЖАРНИК > Sancho010365 12 минут назад

      А в юве будет на лавке сидеть бутсы чистить Локателли(!!

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