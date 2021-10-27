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«Ювентус» и «Бетис» интересуются Азмуном

27 октября 2021, 17:50
7

Клубы топ-5 чемпионатов Европы продолжают интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. «Чемпионат» со ссылкой на франкоязычный источник Le Quotidien пишет, что к иранцу присматриваются «Ювентус» и «Бетис».

На прошлой неделе сообщалось, что зимой купить Азмуна планирует «Лион».

  • «Зенит» оценивает Азмуна в 20 миллионов евро.
  • Ранее стало известно, что «Лион» может зимой купить иранца за 7-8 миллионов евро.
  • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Агент Тилавпур: «Если Азмун и уйдет из «Зенита», то не в этом сезоне. Ему нужно кормить своих 18 лошадей»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Зенит Бетис Азмун Сердар
Комментарии (7)
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Sancho010365
1635347077
Ювентус! Хорошая новость. В Италии Азмуну надо бы парочку вложить в ворота Ювентусу и победить Зениту. Они же его помнят ещё по Ростову. Буду только рад за переход классного футболиста.
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моэм
1635355158
Всё таки классно работает агентура Азмуна ... читаешь и сразу начинаешь думать , да как они вообще живы без Азмуна ???...та же Боруссия , Юве , и ещё куча еврограндов , включая половину клубов АПЛ ... НО ... если увязать факт того что контракт с Зенитом заканчивается через 8-9 месяцев с фактом отсутствия желания перезаключить новый ...то такая " активность " как бы евроклубов , в основном в СМИ конечно , становится достаточно понятной .
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Валерий1965
1635364060
Дураком будет если уйдет!)
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