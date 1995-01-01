«Ювентус» и «Бетис» интересуются Азмуном

Ювентус! Хорошая новость. В Италии Азмуну надо бы парочку вложить в ворота Ювентусу и победить Зениту. Они же его помнят ещё по Ростову. Буду только рад за переход классного футболиста.
Клубы топ-5 чемпионатов Европы продолжают интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. «Чемпионат» со ссылкой на франкоязычный источник Le Quotidien пишет, что к иранцу присматриваются «Ювентус» и «Бетис».
На прошлой неделе сообщалось, что зимой купить Азмуна планирует «Лион».
- «Зенит» оценивает Азмуна в 20 миллионов евро.
- Ранее стало известно, что «Лион» может зимой купить иранца за 7-8 миллионов евро.
- Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Агент Тилавпур: «Если Азмун и уйдет из «Зенита», то не в этом сезоне. Ему нужно кормить своих 18 лошадей»