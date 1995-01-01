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    «Лион» готов зимой купить Азмуна за 7-8 миллионов

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может во время январского трансферного окна стать игроком «Лиона».

    По информации Foot Mercato, французский клуб нуждается в зимнем усилении атаки из-за отъезда нескольких форвардов на Кубок африканских наций.

    В связи с этим «Лион» возобновил интерес к иранцу и готов выкупить его за 7-8 миллионов евро.

    • Летом «Зенит» отказался продавать Азмуна лионцам за 15 миллионов.
    • Контракт игрока с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист забил 6 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10586

      BRO_football 5 минут назад

      Слишком уж дёшево. Да пошли к чёрту эти французы

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      Рейтинг: +736

      БОМЖАРНИК 10 минут назад

      зимой и за 3 не будет ни кому не нужен))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +225

      Форвард 79 15 минут назад

      Дефис между 7 и 8 уберите и считай договорились)

      0
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      Рейтинг: +14734

      Garrincha58 17 минут назад

      летом за 12 не захотели продавать теперь в следующее лето бесплатно свалит

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      Рейтинг: +25740

      Боцман59rus 19 минут назад

      _ пятерки хватит, он попорченный уже)))

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      Рейтинг: +6494

      серега кашин 20 минут назад

      у зенита нет выбора- либо продавать либо он летом уйдет просто так

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      Рейтинг: +22049

      vladimir-7 > серега кашин 4 минуты назад

      Есть выбор, Азмуну на тренировке ногу поломают, вот и
      продлит контракт на условиях Зенита, но это к концу весны.

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