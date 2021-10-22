Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лион» готов зимой купить Азмуна за 7-8 миллионов

22 октября 2021, 17:17
22

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может во время январского трансферного окна стать игроком «Лиона».

По информации Foot Mercato, французский клуб нуждается в зимнем усилении атаки из-за отъезда нескольких форвардов на Кубок африканских наций.

В связи с этим «Лион» возобновил интерес к иранцу и готов выкупить его за 7-8 миллионов евро.

  • Летом «Зенит» отказался продавать Азмуна лионцам за 15 миллионов.
  • Контракт игрока с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.
  • В текущем сезоне 26-летний футболист забил 6 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах.

Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1634912492
_ пятерки хватит, он попорченный уже)))
Ответить
Форвард 79
1634912762
Дефис между 7 и 8 уберите и считай договорились)
Ответить
BRO_football
1634913356
Слишком уж дёшево. Да пошли к чёрту эти французы
Ответить
Алехсбургер.
1634914489
Ещё одна такая игра и вообще до трёхи цены упадут..
Ответить
R_a_i_n
1634915028
Помнится не мытые 25-30 хотели за него!
Ответить
semm
1634916785
всё какая то движуха будет; и Азмуну и Зениту думаю только на пользу будет - что то иранец не растёт вообще, а закиснуть вполне может
Ответить
Plyash
1634918425
Дотянет до конца контракта и начнёт диктовать Зениту.Дзюбло на издыхе,Азмун заберёт его с собой в Иран или в Израиль,как бесплатное приложение к себе.Любовь за деньги не купишь...
Ответить
Боцман59rus
1634919112
_ не так много матчей у Зенита в ЛЧ, но и в них выходит мертвый Дзюба, а не Азмун, которому нужно показать себя на рынке во всей красе - браво Семак. Либо второй вариант, никуда он не уйдет, переподпишути будет на трубе сидеть до пенсии>)))
Ответить
portero
1634964352
Раз Семак выбирает Дзюбу, в игре с Юве, когда Азмун был бы полезнее , надо уходить от дебила тренера...
Ответить
zigbert
1634988003
С одной стороны дешево но надо иметь ввиду что контракт у него заканчивается летом и Азмун может уйти свободным агентом.
Ответить
Главные новости
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
4
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Все новости
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
11
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
24 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре
23 августа
17
Литвинов рассказал, чем «Спартак» похож на «ПСЖ»
23 августа
3
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
Клубы из Франции могут перехватить потенциального новичка «Балтики»
22 августа
2
Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин
22 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+