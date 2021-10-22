«Лион» готов зимой купить Азмуна за 7-8 миллионов

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может во время январского трансферного окна стать игроком «Лиона».

По информации Foot Mercato, французский клуб нуждается в зимнем усилении атаки из-за отъезда нескольких форвардов на Кубок африканских наций.

В связи с этим «Лион» возобновил интерес к иранцу и готов выкупить его за 7-8 миллионов евро.