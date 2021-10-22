«Лион» готов зимой купить Азмуна за 7-8 миллионов

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может во время январского трансферного окна стать игроком «Лиона».
По информации Foot Mercato, французский клуб нуждается в зимнем усилении атаки из-за отъезда нескольких форвардов на Кубок африканских наций.
В связи с этим «Лион» возобновил интерес к иранцу и готов выкупить его за 7-8 миллионов евро.
- Летом «Зенит» отказался продавать Азмуна лионцам за 15 миллионов.
- Контракт игрока с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.
- В текущем сезоне 26-летний футболист забил 6 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах.
Источник: Foot Mercato