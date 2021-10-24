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  • Агент Тилавпур: «Если Азмун и уйдет из «Зенита», то не в этом сезоне. Ему нужно кормить своих 18 лошадей»

Агент Тилавпур: «Если Азмун и уйдет из «Зенита», то не в этом сезоне. Ему нужно кормить своих 18 лошадей»

24 октября 2021, 15:09
14

Агент Кова Тилавпур считает, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет команду зимой, несмотря на интерес «Лиона». Французы предложили иранцу контракт на четыре года.

«Почти не сомневаюсь, что Азмун останется в Санкт-Петербурге. Если и уедет, то точно не в этом сезоне. Так понимаю, что в «Зените» он получает свыше 6 миллионов евро в год. Сомневаюсь, что французы предложат такие условия, а Азмуну нужно кормить своих 18 лошадей. Кроме того, в РПЛ он на виду, играет в основе. Добьется ли он успеха во Франции, неизвестно», – сказал Тилавпур.

  • Ранее стало известно, что «Лион» может зимой купить иранца за 7-8 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Азмун забил 6 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах.
  • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (14)
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VVM1964
1635079059
Ладно 18 лошадей , тут еще и Дзюба , а куда же от него ... )))
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Slavan62
1635079797
100% они зарплату ему не дадут. Зимой с Зеней перезаключит контракт. Да и дают лягушатники мало - на такое бабло только Кокошу можно купить
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sерж
1635080436
вряд ли оставят. Если до зимы не выстрелит, то и за 5 лямов отдадут. Вслед за ним летом дзюба в арсенал или рубин
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житель СПб
1635081067
18 лошадей?! Ого... А зачем тогда французский футбол?
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Fusballer
1635081279
Надо было лошадей выпускать на поле в матче с Юве. Глядишь и перебегали бы итальяшек.
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Fju-2
1635083157
Тогда не в Лион, а в ЦСКА нужно.
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serglider
1635086230
18 лошадей!? Азмун хочет открыть колбасный минизаводик)))
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Александр Виктрович
1635089368
та не только лошадей! ему еще кормить бедную девочку в Казан, которую он нагулял в локдаун!
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Hektor 84
1635090143
Агент трепач беспантовый
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paracetamol
1635107009
Согласен, да и Зенит его за копейки не отдаст! Проведут беседу, объяснят, и все пойдет своим обычным ходом.
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