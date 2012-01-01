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    Агент Тилавпур: «Если Азмун и уйдет из «Зенита», то не в этом сезоне. Ему нужно кормить своих 18 лошадей»

    Агент Кова Тилавпур считает, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет команду зимой, несмотря на интерес «Лиона». Французы предложили иранцу контракт на четыре года.

    «Почти не сомневаюсь, что Азмун останется в Санкт-Петербурге. Если и уедет, то точно не в этом сезоне. Так понимаю, что в «Зените» он получает свыше 6 миллионов евро в год. Сомневаюсь, что французы предложат такие условия, а Азмуну нужно кормить своих 18 лошадей. Кроме того, в РПЛ он на виду, играет в основе. Добьется ли он успеха во Франции, неизвестно», – сказал Тилавпур.

    • Ранее стало известно, что «Лион» может зимой купить иранца за 7-8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Азмун забил 6 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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