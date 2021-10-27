Погба – об оскорблении Сульшера: «Большое враньe помогает делать заголовки»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опроверг информацию об оскорблении главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после 0:5 от «Ливерпуля».
«Большое враньe помогает делать заголовки», – написал Погба в твиттере.
Ранее ESPN сообщил, что француз приостановил переговоры о новом контракте с «МЮ».
- Нынешний контракт Погба истекает летом.
- Футболист может перейти в «Реал».
- Сульшера могут уволить в ближайшее время.
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Источник: твиттер Поля Погба