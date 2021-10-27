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    Погба – об оскорблении Сульшера: «Большое враньe помогает делать заголовки»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опроверг информацию об оскорблении главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после 0:5 от «Ливерпуля».

    «Большое враньe помогает делать заголовки», – написал Погба в твиттере.

    Ранее ESPN сообщил, что француз приостановил переговоры о новом контракте с «МЮ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Поля Погба

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