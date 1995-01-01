Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    ESPN: Погба после оскорбления Сульшера приостановил переговоры о новом контракте

    Переговоры «Манчестер Юнайтед» и Поля Погба о новом контракте приостановлены. Это случилось по инициативе игрока. Клуб же хочет продлить соглашение, чтобы француз не ушел бесплатно.

    После последнего матча против «Ливерпуля» (0:5) Погба оскорбил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

    Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Сульшера.

    Погба хочет продлить контракт с «МЮ». Он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10657

      Cleaner 10 минут назад

      Манчестер Юнайтед, СРОЧНО избавляйтесь от этого ТОКСИЧНОГО игрока. Пока Погба в команде, поражения в 5:0 обеспечены...(

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90598
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru