ESPN: Погба после оскорбления Сульшера приостановил переговоры о новом контракте

Манчестер Юнайтед, СРОЧНО избавляйтесь от этого ТОКСИЧНОГО игрока. Пока Погба в команде, поражения в 5:0 обеспечены...(
Переговоры «Манчестер Юнайтед» и Поля Погба о новом контракте приостановлены. Это случилось по инициативе игрока. Клуб же хочет продлить соглашение, чтобы француз не ушел бесплатно.
После последнего матча против «Ливерпуля» (0:5) Погба оскорбил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Сульшера.
- Нынешний контракт Погба истекает летом.
- Футболист может перейти в «Реал».
- Сульшера могут уволить в ближайшее время.
Погба хочет продлить контракт с «МЮ». Он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ