ESPN: Погба после оскорбления Сульшера приостановил переговоры о новом контракте

Переговоры «Манчестер Юнайтед» и Поля Погба о новом контракте приостановлены. Это случилось по инициативе игрока. Клуб же хочет продлить соглашение, чтобы француз не ушел бесплатно.

После последнего матча против «Ливерпуля» (0:5) Погба оскорбил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Сульшера.

Нынешний контракт Погба истекает летом.

Футболист может перейти в «Реал».

Сульшера могут уволить в ближайшее время.

Погба хочет продлить контракт с «МЮ». Он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ