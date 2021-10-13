Погба может перейти летом в «Реал». Он хочет играть с Мбаппе и Бензема

Посадить на лавку баклажана до лета.А то задрючил уже своими хотюнами.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба следующим летом может перейти в «Реал».
Мадридцы последние несколько недель интересовались дальнейшими планами 28-летнего футболиста. Клуб готов платить ему 15 миллионов евро в год.
Сам Погба тоже желает играть за «Реал». Ему хочется выступать вместе с партнерами по сборной Франции – Каримом Бензема и Килианом Мбаппе.
- Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года.
- В этом сезоне он сделал 7 ассистов в 7 матчах АПЛ.