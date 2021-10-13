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    Погба может перейти летом в «Реал». Он хочет играть с Мбаппе и Бензема

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба следующим летом может перейти в «Реал».

    Мадридцы последние несколько недель интересовались дальнейшими планами 28-летнего футболиста. Клуб готов платить ему 15 миллионов евро в год.

    Сам Погба тоже желает играть за «Реал». Ему хочется выступать вместе с партнерами по сборной Франции – Каримом Бензема и Килианом Мбаппе.

    • Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года.
    • В этом сезоне он сделал 7 ассистов в 7 матчах АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3823

      mutabor0992 36 минут назад

      Посадить на лавку баклажана до лета.А то задрючил уже своими хотюнами.

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