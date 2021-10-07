Погба хочет продлить контракт с «МЮ». Он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может подписать новый контракт с клубом, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe. Стороны уже ведут переговоры.
28-летний француз сообщил об этом своему окружению, которое рассчитывает, что Погба станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.
- Сообщалось, что француз захотел остаться в команде после того, как к ней присоединился Криштиану Роналду.
- Контракт Погба с клубом истекает в июне 2022 года.
- В текущем сезоне хавбек сделал 7 ассистов в 9 матчах.
Источник: GFFN