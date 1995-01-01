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    Погба хочет продлить контракт с «МЮ». Он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может подписать новый контракт с клубом, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe. Стороны уже ведут переговоры.

    28-летний француз сообщил об этом своему окружению, которое рассчитывает, что Погба станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

    • Сообщалось, что француз захотел остаться в команде после того, как к ней присоединился Криштиану Роналду.
    • Контракт Погба с клубом истекает в июне 2022 года.
    • В текущем сезоне хавбек сделал 7 ассистов в 9 матчах.

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2683

      Derzkiy1 2 часа назад

      Пешком ходит все матчи

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