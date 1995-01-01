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    The Sun: Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба при партнерах оскорбил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после последнего матча против «Ливерпуля» (0:5). Также француз извинился перед командой за удаление во втором тайме.

    Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Сульшера.

    • Погба играет в Манчестере с 2016 года. Его контракт истекает летом.
    • Сульшера могут уволить в ближайшее время.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10657

      Cleaner 18 минут назад

      Вот ...мазый ублюдок!

      0
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      Рейтинг: +3578

      Snek 29 минут назад

      Что этот Н И Г Е Р себе позволяется???!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +586

      ВЛАДИВОСТОК 37 минут назад

      Да ты Погба , мерзавец , набить бы тебе морду по нашему .... что бы зарубил себе на носу . за язык поганый отвечать надо ......

      1
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      Рейтинг: +13337

      Dominator777 53 минуты назад

      Вот эволюция в наше время идет семимильными шагами - уже обезьяне можно тренера оскорблять!

      3
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      Рейтинг: +1012

      mig28 2 часа назад

      Раньше тренера уважали, а сейчас никчемный игрок может запросто поставить ультиматум: либо я , либо тренер. Сам в матче ничего не показал, ушатал соперника и ещё выёживается.

      2
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      Рейтинг: +1185

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      Вот волк.... позорный

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