The Sun: Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба при партнерах оскорбил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после последнего матча против «Ливерпуля» (0:5). Также француз извинился перед командой за удаление во втором тайме.
Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Сульшера.
- Погба играет в Манчестере с 2016 года. Его контракт истекает летом.
- Сульшера могут уволить в ближайшее время.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: The Sun