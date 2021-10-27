The Sun: Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба при партнерах оскорбил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после последнего матча против «Ливерпуля» (0:5). Также француз извинился перед командой за удаление во втором тайме.

Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Сульшера.