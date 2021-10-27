«Манчестер Юнайтед» готов заменить Сульшера на Конте в случае неудач в ближайших матчах

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру дали шанс сохранить пост и добиться положительного результата в ближайших встречах. Речь идет об играх с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити».
Если руководство не устроят результаты, оно готово сменить Сульшера на Антонио Конте, с окружением которого уже проведены предварительные переговоры. Сам итальянец заинтересован в работе в Манчестере.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- Зинедину Зидану трудоустройство в «Юнайтед» неинтересно.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: Tuttomercatoweb