«Манчестер Юнайтед» готов заменить Сульшера на Конте в случае неудач в ближайших матчах

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру дали шанс сохранить пост и добиться положительного результата в ближайших встречах. Речь идет об играх с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити».

Если руководство не устроят результаты, оно готово сменить Сульшера на Антонио Конте, с окружением которого уже проведены предварительные переговоры. Сам итальянец заинтересован в работе в Манчестере.