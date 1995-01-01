Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «Манчестер Юнайтед» готов заменить Сульшера на Конте в случае неудач в ближайших матчах

    Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру дали шанс сохранить пост и добиться положительного результата в ближайших встречах. Речь идет об играх с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Манчестер Сити».

    Если руководство не устроят результаты, оно готово сменить Сульшера на Антонио Конте, с окружением которого уже проведены предварительные переговоры. Сам итальянец заинтересован в работе в Манчестере.

    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • Зинедину Зидану трудоустройство в «Юнайтед» неинтересно.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10657

      Cleaner 6 минут назад

      Пока Погба в команде, спрашивать нужно не с Сульшера, а с этого недоумка!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90598
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru