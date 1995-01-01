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    Журналист Скира: Конте готов возглавить «МЮ» и хочет контракт на три года

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост в ближайшие часы.

    Его место хочет занять экс-тренер «Интера» Антонио Конте, сообщает журналист Николо Скира. Он просит контракт на три года.

    Конте остается главным претендентом на тренерский пост в «МЮ», несмотря на то что стороны еще не начинали официальные переговоры. Клуб делает это из уважения к Сульшеру.

    • «МЮ» может отправить в отставку Сульшера на этой неделе.
    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • Зинедину Зидану трудоустройство в «Юнайтед» неинтересно.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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