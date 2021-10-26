Журналист Скира: Конте готов возглавить «МЮ» и хочет контракт на три года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост в ближайшие часы.
Его место хочет занять экс-тренер «Интера» Антонио Конте, сообщает журналист Николо Скира. Он просит контракт на три года.
Конте остается главным претендентом на тренерский пост в «МЮ», несмотря на то что стороны еще не начинали официальные переговоры. Клуб делает это из уважения к Сульшеру.
- «МЮ» может отправить в отставку Сульшера на этой неделе.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- Зинедину Зидану трудоустройство в «Юнайтед» неинтересно.
Источник: твиттер Николо Скиры