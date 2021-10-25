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    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» не ведет переговоры с Конте из-за уважения к Сульшеру

    Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед», однако официальных переговоров между сторонами пока не было.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, это вопрос уважения к действующему тренеру Уле Гуннару Сульшеру.

    Если клуб все-таки уволит норвежца, то Конте будет открыт для предложений, хотя и не любит начинать работу с командой посреди сезона.

    • «МЮ» может отправить в отставку Сульшера на этой неделе.
    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • Зинедину Зидану трудоустройство в «Юнайтед» неинтересно.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    25.10.2021 22:54
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