Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» не ведет переговоры с Конте из-за уважения к Сульшеру

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед», однако официальных переговоров между сторонами пока не было.
По информации журналиста Фабрицио Романо, это вопрос уважения к действующему тренеру Уле Гуннару Сульшеру.
Если клуб все-таки уволит норвежца, то Конте будет открыт для предложений, хотя и не любит начинать работу с командой посреди сезона.
- «МЮ» может отправить в отставку Сульшера на этой неделе.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- Зинедину Зидану трудоустройство в «Юнайтед» неинтересно.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо