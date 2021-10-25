Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» не ведет переговоры с Конте из-за уважения к Сульшеру

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед», однако официальных переговоров между сторонами пока не было.

По информации журналиста Фабрицио Романо, это вопрос уважения к действующему тренеру Уле Гуннару Сульшеру.

Если клуб все-таки уволит норвежца, то Конте будет открыт для предложений, хотя и не любит начинать работу с командой посреди сезона.