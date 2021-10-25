Сульшера могут уволить в ближайшие часы. Конте интересно поработать в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер близок к уходу из английского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, его будущее в «МЮ» решится в ближайшие часы или дни.

В случае увольнения Сульшера команду может возглавить экс-тренер «Интера» Антонио Конте. Ему интересна работа в английском клубе.

Вчера «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.

Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.

Экс-капитан «МЮ» Фердинанд попал в больницу из-за 0:5 от «Ливерпуля»