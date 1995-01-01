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    Сульшера могут уволить в ближайшие часы. Конте интересно поработать в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер близок к уходу из английского клуба.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, его будущее в «МЮ» решится в ближайшие часы или дни.

    В случае увольнения Сульшера команду может возглавить экс-тренер «Интера» Антонио Конте. Ему интересна работа в английском клубе.

    • Вчера «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.
    • Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.

    Экс-капитан «МЮ» Фердинанд попал в больницу из-за 0:5 от «Ливерпуля»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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