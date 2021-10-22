«Мутко против»: самолет «Кайрата» столкнулся с автомобилем в аэропорту, пострадавших нет

В аэропорту Алматы произошел инцидент с участием самолета, в котором находились футболисты «Кайрата», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Команда прилетела из Азербайджана, где играла с «Карабахом» в третьем туре группового этапа Лиги конференций.

Уже после приземления самолет столкнулся с автомобилем одной из служб аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал.