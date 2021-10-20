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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и победил «Аталанту», Миранчук вышел на 68-й минуте; «Вильярреал» оказался сильнее «Янг Бойз»

    «Аталанта» в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» не удержала преимущество в два мяча. Итог – победа англичан с решающим голом Криштиану Роналду. Российский полузащитник итальянцев Алексей Миранчук вышел на замену на 68-й минуте.

    «Вильяррел» в гостях обыграл «Янг Бойз». Швейцарцы опустились на последнее место, а испанцы поднялись на третье. Встречу обслуживала российская бригада судей во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

    Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Аталанта (Италия) – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пашалич, 15; 0:2 – Демирал, 29; 1:2 – Рэшфорд, 53; 2:2 – Магуайр, 75; 3:2 – Роналду, 81.

    Янг Бойз (Швейцария) – Вильярреал (Испания) – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пино, 6; 0:2 – Морено, 16; 1:2 – Мешак, 77; 1:3 – Морено, 89; 1:4 – Чуквуэзе, 90+2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2021 23:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      Gasanov Хачик 49 минут назад

      Раналду бомба! С Хабибом дружыт чотким тёлкам пат хвост засажывает а какие галы забивает!! Чо за тип такой! Играй до 50 лет и ищо большэ! Великий дяхан!

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      Рейтинг: +21484

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И снова Роналду!!!

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      Рейтинг: +2256

      Красногорск_Фан > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Обязательно хочу посмотреть в записи. Роналду велик. Его Хейтеры дебилы или тролли

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