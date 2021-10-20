Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и победил «Аталанту», Миранчук вышел на 68-й минуте; «Вильярреал» оказался сильнее «Янг Бойз»

«Аталанта» в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» не удержала преимущество в два мяча. Итог – победа англичан с решающим голом Криштиану Роналду. Российский полузащитник итальянцев Алексей Миранчук вышел на замену на 68-й минуте.

«Вильяррел» в гостях обыграл «Янг Бойз». Швейцарцы опустились на последнее место, а испанцы поднялись на третье. Встречу обслуживала российская бригада судей во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Аталанта (Италия) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пашалич, 15; 0:2 – Демирал, 29; 1:2 – Рэшфорд, 53; 2:2 – Магуайр, 75; 3:2 – Роналду, 81.

Янг Бойз (Швейцария) – Вильярреал (Испания) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Пино, 6; 0:2 – Морено, 16; 1:2 – Мешак, 77; 1:3 – Морено, 89; 1:4 – Чуквуэзе, 90+2.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов