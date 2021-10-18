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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
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Янг Бойз - Вильярреал

20.10.2021, Среда, 22:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига чемпионов, 3 тур Янг Бойз - Вильярреал
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 3 2 1 11:8 +3 11
2. Вильярреал 6 3 1 2 12:9 +3 10
3. Аталанта 6 1 3 2 12:13 -1 6
4. Янг Бойз 6 1 2 3 7:12 -5 5
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