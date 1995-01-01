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    Адвокат – о титулах «Зенита»: «Это хорошо для клуба, но плохо для уровня футбола в России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат высказался об уровне РПЛ.

    — На ваш взгляд, снизился ли уровень РПЛ за последние годы?

    — У многих клубов России есть возможность купить выдающихся футболистов — у московских, у «Зенита». За последние несколько лет он неоднократно становился чемпионом. Это хорошо для «Зенита», но для уровня футбола в стране это может быть плохо.

    • «Зенит» выиграл РПЛ три раза подряд.
    • Сегодня клуб из Петербурга встретится с «Ювентусом» в ЛЧ.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры. Начало – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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