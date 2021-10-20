Адвокат – о титулах «Зенита»: «Это хорошо для клуба, но плохо для уровня футбола в России»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат высказался об уровне РПЛ.
— На ваш взгляд, снизился ли уровень РПЛ за последние годы?
— У многих клубов России есть возможность купить выдающихся футболистов — у московских, у «Зенита». За последние несколько лет он неоднократно становился чемпионом. Это хорошо для «Зенита», но для уровня футбола в стране это может быть плохо.
- «Зенит» выиграл РПЛ три раза подряд.
- Сегодня клуб из Петербурга встретится с «Ювентусом» в ЛЧ.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры. Начало – в 22:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»