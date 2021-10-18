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    Почеттино: «Месси счастлив в «ПСЖ», он отлично адаптировался»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мыслями об игре нападающего Лионеля Месси.

    «Месси – блестящий футболист. Он доказывал это в «Барселоне», в сборной Аргентины, а сейчас и в «ПСЖ». Лео отлично адаптировался. Он очень умен и хорошо приспосабливается.

    За месяцы, проведенные в «ПСЖ», Месси стал намного спокойнее. Мы очень им довольны, а он счастлив в Париже. Надеемся, что Лео естественным образом наберет лучшую форму. Не сомневаюсь, что так и будет», – сказал Почеттино.

    • Месси перешел из «Барсы» в «ПСЖ» в августе.
    • С тех пор он провел за парижан 5 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: RMC Sport

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    18.10.2021 23:18
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