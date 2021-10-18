Почеттино: «Месси счастлив в «ПСЖ», он отлично адаптировался»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мыслями об игре нападающего Лионеля Месси.

«Месси – блестящий футболист. Он доказывал это в «Барселоне», в сборной Аргентины, а сейчас и в «ПСЖ». Лео отлично адаптировался. Он очень умен и хорошо приспосабливается.

За месяцы, проведенные в «ПСЖ», Месси стал намного спокойнее. Мы очень им довольны, а он счастлив в Париже. Надеемся, что Лео естественным образом наберет лучшую форму. Не сомневаюсь, что так и будет», – сказал Почеттино.