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    Шалимов – о руке Зайнутдинова: «Естественное положение? Что было естественно? Что не дали пенальти?»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ за игру рукой Бактиера Зайнутдинова.

    «Обидное поражение. Я давно не говорил про судейство. Но если главного арбитра зовут к монитору, то невозможно не дать пенальти.

    Игрок ЦСКА хотел сыграть головой, но мяч ему попал в руку. Была хорошая подача, могли завершить этот эпизод. Мы рассчитывали на стандарты, работали над этим. Судья, когда мы спросили у него про этот эпизод, сказал, что там рука находилась в естественном положении, пенальти не было.

    Что было естественно? То, что не дали одиннадцатиметровый, или что? В принципе вообще всe естественно. Когда люди прыгают, руки находятся в другом, но естественном положении. Когда люди отворачиваются, то тоже всe происходит естественно. Всe это так!

    Не естественное положение рук было только в матче «Краснодар» – ЦСКА, когда действительно была игра рукой. Но почему-то там не дали пенальти. Я вообще не понимаю. Тогда вообще пенальти не надо давать, раз у нас всe естественно! Больше не буду говорить про судейство.

    Думаю, если бы был пенальти, мы бы могли организованно играть и, может быть, выиграть эту игру или не проиграть. В раздевалке было эмоционально. Наша команда проиграла, но что говорить ребятам? Если всe естественно, то что вы тогда свистите!? У меня всe по этому поводу», – сказал Шалимов.

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    Источник: сайт «Урала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3586

      FENIX-SL 19 минут назад

      поддерживая ЦСКА, я это не понял тоже
      чистое пенальти
      элементарная ошибка техническая же

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