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  • Шалимов – о руке Зайнутдинова: «Естественное положение? Что было естественно? Что не дали пенальти?»

Шалимов – о руке Зайнутдинова: «Естественное положение? Что было естественно? Что не дали пенальти?»

18 октября 2021, 00:48
22

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ за игру рукой Бактиера Зайнутдинова.

«Обидное поражение. Я давно не говорил про судейство. Но если главного арбитра зовут к монитору, то невозможно не дать пенальти.

Игрок ЦСКА хотел сыграть головой, но мяч ему попал в руку. Была хорошая подача, могли завершить этот эпизод. Мы рассчитывали на стандарты, работали над этим. Судья, когда мы спросили у него про этот эпизод, сказал, что там рука находилась в естественном положении, пенальти не было.

Что было естественно? То, что не дали одиннадцатиметровый, или что? В принципе вообще всe естественно. Когда люди прыгают, руки находятся в другом, но естественном положении. Когда люди отворачиваются, то тоже всe происходит естественно. Всe это так!

Не естественное положение рук было только в матче «Краснодар» – ЦСКА, когда действительно была игра рукой. Но почему-то там не дали пенальти. Я вообще не понимаю. Тогда вообще пенальти не надо давать, раз у нас всe естественно! Больше не буду говорить про судейство.

Думаю, если бы был пенальти, мы бы могли организованно играть и, может быть, выиграть эту игру или не проиграть. В раздевалке было эмоционально. Наша команда проиграла, но что говорить ребятам? Если всe естественно, то что вы тогда свистите!? У меня всe по этому поводу», – сказал Шалимов.

  • ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.
  • «Урал» идет в зоне переходных встреч.
  • «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?»

Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

Источник: сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Зайнутдинов Бахтиер Шалимов Игорь
Комментарии (22)
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Томик
1634514654
Мяч летит в створ ворот, попадает в руку, которая увеличивает площадь тела - что ещё надо? Про какое естественное положение вдруг вспомнил этот судья? И где оно было? С такой игрой под шумок набирают очки и молчат в тряпочку... Самое смешное, что ведь это не Ракицкий - у того любая рука - не рука, а по этому то игроку официальных изменений в регламент не было.
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Дядя Серёжа
1634519724
В 2х играх 5 очков подарок коням волейболистам
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Niko
1634527086
Поменяли правила, теперь гадать. Все руки кроме прижатых стоит считать фолом. Но нытики реально запарили, пенальти на 20й минуте помешало набрать очки, что автобус по другому бы парковали? Не факт что ещё забили бы. Тренировали они попадание в руку... самим не смешно? Стояли автобусом , кроме 2х ребят остальные на отбой, вообще не хотели в футбол играть, при своих трибунах. А так назначили бы, может быть забили бы, и встали все вместе ещё глубже, герои
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Play
1634529269
Такое ощущение, что в судейском корпусе пари заключили между собой, типа а слабо вообще не ставить пенальти в ворота ЦСКА. Ну это уже даже не цирк, это абсурд. Если в эпизоде в матче с Краснодаром ещё можно было хоть как-то натянуть ежа на глобус, и дать пару процентов за то, что пенальти не было. Но тут же вообще всё прямо как на чистом листе написано, какое естественное положение руки? Игрок не выпрыгивает, не размахивает руками во время бега, не ведёт единоборство. Он просто тупо не попадает головой по мячу и тот попадает в отставленную руку, которая преграждает дальнейшее движение. Это не игра рукой, это безусловно техническая ошибка, но это нарушение правил. С тем же успехом Зайнутдинов мог скосить игрока Урала двумя ногами в штрафной, а судья сказал бы, ну он же не специально играл в ноги, он пытался сыграть в мяч, просто не получилось и попал по ногам, естественное положение, нарушения нет. На чёрта этот ВАР ввели, цирк остался тот же, только теперь высокотехнологичный. ЦСКА только за счёт этих двух матчей в четвёрке сейчас, играют как говно.
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моэм
1634529602
Приехать в ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ город и плюнуть в душу тысячам его болельщиков и жителей для ЦСКА стало естественным , как естественно и то чтобы уехать не извинившись и оставить гостеприимный город оплёванным ... после такого лицо ЦСКА - это лицо низкого и мерзкого подлеца.
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Из Твери Леха
1634530275
Вот в этом и кроется позорище РПЛ. Что после матче только и разговоров о судействе, как в каком-то единственном эпизоде не назначили пенальти. А остальное время команда что делала? Может атаковала, имев 10 голевых моментов за матч? Вся их надежда заключается в шансе на пенальти, т.к. убогие ничего не могут создать за матч, а если этот драгоценный пеналь не поставят, то будут скулить. Позорище!
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DemSerg
1634535386
Надоело уже это нытье в ЧР - после половины матчей вонь из-за пенальти. Как будто все забивать разучились. И уровень футбола соответственный. Я даже Матч Премьер у себя отключил - мерзко смотреть. Подключил каналы с европейскими чемпионатами - как глоток свежего воздуха. Играть надо, как в Европе играют, господа. В футбол, а не это убожество, когда пас на 3 метра точный отдать - уже достижение.
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Garrincha58
1634536977
не спорьте здесь всё просто Сухой лист в исполнении судейки
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Вомбат
1634538570
Шалимов боится что ли Гинера расердить? Нагнал туману. За то время, что мяч летел руку можно убрать 20 раз. Защитник не убрал, потому что что мяч летел к сопернику. Пенальти 100%. Скорее можно сомневаться насчет аналогичного пенальти в игре Краснодар-Уфа. Там защитник убрать руку не успевал.
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paracetamol
1634542758
Было лишение явной возможности забить гол, а это пеналь и удаление. Судью Любимчика Гинера надо гнать из судей пожизненно, чем он лучше Федотова?
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