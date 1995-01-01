Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

Да был пенальти, но Урал ничего больше не создал, так же им повезло, что бро Шк не пропустили
Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Встречу в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.
«Это действительно и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR. Куда это годится?
Ашот Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше. Но у него сейчас просто нет судей: много молодых, многих он выгнал. Судить некому. Поэтому какие-то ошибки мы готовы терпеть с учeтом этих обстоятельств. Но не такие, которые были допущены сегодня», – сказал Иванов.
- ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.
- «Урал» идет в зоне переходных встреч.
- «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.