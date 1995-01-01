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    Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Встречу в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.

    «Это действительно и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR. Куда это годится?

    Ашот Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше. Но у него сейчас просто нет судей: много молодых, многих он выгнал. Судить некому. Поэтому какие-то ошибки мы готовы терпеть с учeтом этих обстоятельств. Но не такие, которые были допущены сегодня», – сказал Иванов.

    • ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.
    • «Урал» идет в зоне переходных встреч.
    • «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2712

      Derzkiy1 7 минут назад

      Да был пенальти, но Урал ничего больше не создал, так же им повезло, что бро Шк не пропустили

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