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  • Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

17 октября 2021, 16:49
44

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Встречу в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.

«Это действительно и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR. Куда это годится?

Ашот Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше. Но у него сейчас просто нет судей: много молодых, многих он выгнал. Судить некому. Поэтому какие-то ошибки мы готовы терпеть с учeтом этих обстоятельств. Но не такие, которые были допущены сегодня», – сказал Иванов.

  • ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.
  • «Урал» идет в зоне переходных встреч.
  • «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Иванов Григорий
Комментарии (44)
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OOOVVV.
1634481703
Игра забудется, а 3 очка останутся.
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Санчес65
1634481896
У цска дорожка к сердцам судей давно протоптана. (Гинер соврать не даст). Свои 10-12 подарочных очков всегда в кармане.
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Sancho010365
1634482743
Думаю при счёте 0:3 никто бы судью не вспомнил. А тут ошибка судьи стала причиной проигрыша команды дома. И даже ВАР не помогло. Как 100% пенальти не увидеть. Мне его лицо сразу не понравилось. Он так пошёл смотреть ВАР, просто не хотел ставить и не боится наказаний "нехороший человек".
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житель СПб
1634483382
Жду комментариев беспристрастных болельщиков Спартака - в чью пользу у нас судят судьи? Пенальти безусловно был - точнее, должен был быть.. Но его не было. Гол ЦСКА забил красиво. Остальное - лирика.
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Серёга Краснодарский
1634485424
Какие три ноль что за чушь пишите... Пеналь 100процентный. Иванов прав
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portero
1634485886
А что опять свистели в пользу ЦСКА? Ну так это в угоду Зениту, вроде мне так москвичи обьясняли... Самим то не смешно писать такие оправдания, оборзевшие москвские фантики....
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portero
1634486483
Москвичи уже не первый год мне втирают: мол когда в игре с ними засуживаю Краснодар, то это выгодно Зениту, с ЦСКА уже не первая игра была....
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Павелий
1634487990
Иванов, уйди из футбола. Ты лишний человек здесь.
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Skull_Boy
1634490136
И это говорит черт у которого команда регулярно из сезона в сезон играет в договорняк на пару с Ахматом
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mab1011
1634491522
Семь лет не забивали , нечего и начинать...
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