Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Встречу в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.

«Это действительно и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR. Куда это годится?

Ашот Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше. Но у него сейчас просто нет судей: много молодых, многих он выгнал. Судить некому. Поэтому какие-то ошибки мы готовы терпеть с учeтом этих обстоятельств. Но не такие, которые были допущены сегодня», – сказал Иванов.