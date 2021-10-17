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    «Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?»

    Пресс-служба «Урала» выразила несогласие с судейским решением из матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). В Екатеринбурге считают, что в их пользу не назначили пенальти.

    «Как ещe нужно сыграть рукой, чтобы судья мог поставить пенальти?» – спросил «Урал» у аудитории.

    • ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.
    • «Урал» идет в зоне переходных встреч.
    • «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.

    Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии13
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      Рейтинг: +11197

      DeStar 8 минут назад

      100% пеналь.. еще и вар смотрел.. ужас

      1
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      Рейтинг: +3399

      neveldomha 9 минут назад

      Не рука это была, а конское копыто

      0
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      Рейтинг: +14651

      Garrincha58 1 час назад

      как ещё нужно? спросите это у Безбородова это уже второй пенальти не поставленный в ворота ЦСКА, а вы все говорите Зенит Газпром

      2
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      ...
      Рейтинг: +2468

      R_a_i_n > Garrincha58 3 минуты назад

      не ну Газпром конечно все купил, но... последнее время Гинет тоже суетится. Я считаю, что судью на пару лет за такой косяк отстранить. Другим не повадно будет. Уже давно всем разъяснено что считается рукой. Почему по прежнему некоторые судьи продолжаут страдать йухнёй не понятно. Ну или понятно... кому-то так нужно.

      0
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      Рейтинг: +2674

      Masteralex 1 час назад

      без вариантов пеналь, за такую руку надо ставить, с такими моментами победа - не победа, хз, чо там перевернулось, что и ЦСКА начали подсуживать, последние несколько лет активно судили против ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +25631

      Боцман59rus 1 час назад

      _ а сколько твоей помойке нужно еще сыграть договорняков, чтобы поймали за руку и дали пинка под зад, в направлении пердива?

      1
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      Рейтинг: -180

      пудель бдсм-щик 2 часа назад

      ну тут явная пенка была, а судья тридварас не поставил..

      0
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      Рейтинг: +812

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Надо чтобы фамилия крота была бы Кухуяк .

      0
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      Рейтинг: +8070

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Второй матч подряд армейцам не ставят пенальти за игру рукой .
      Совпадение наверно ?

      8
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      Рейтинг: +436

      garet12222 > Alekxei Z. 2 часа назад

      «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»
      ЦСКА давно уже хорошо с судьями работает

      3
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      Рейтинг: +812

      Чехов на Садовой > garet12222 2 часа назад

      Сочи и Зенит тоже не плохо работают с кротами, точнее газупрём.

      1
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      Рейтинг: +10371

      Cleaner > Alekxei Z. 2 часа назад

      Мяч попал в РУКАВ игроку, а по новым ПОНЯТИЯМ, это не пенальти. Читайте обновленные правила...

      3
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      Рейтинг: +17751

      JTherry > Alekxei Z. 44 минуты назад

      кони вообще только "по ПОНЯТИЯМ" играют еще со времен, когда "гинер-все-купил" (Cleaner не даст соврать), им не ставят пенальти даже явные, когда ВАР подзывает к экрану монитора... рефери в поле принял решение, что "была игра рукой в естественном положении"...)) так любое положение рук - естественное, а самое неестественное положение, когда руки прячут за спиной..!)

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