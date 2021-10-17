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  • «Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?»

«Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?»

17 октября 2021, 18:06
22

Пресс-служба «Урала» выразила несогласие с судейским решением из матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). В Екатеринбурге считают, что в их пользу не назначили пенальти.

«Как ещe нужно сыграть рукой, чтобы судья мог поставить пенальти?» – спросил «Урал» у аудитории.

  • ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.
  • «Урал» идет в зоне переходных встреч.
  • «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

Источник: твиттер «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА
Комментарии (22)
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Garrincha58
1634489006
как ещё нужно? спросите это у Безбородова это уже второй пенальти не поставленный в ворота ЦСКА, а вы все говорите Зенит Газпром
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neveldomha
1634492158
Не рука это была, а конское копыто
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DeStar
1634492254
100% пеналь.. еще и вар смотрел.. ужас
Ответить
Вомбат
1634493026
Ответ на этот вопрос очень простой. Нужно как угодно сыграть рукой, не будучи игроком ЦСКА.
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Pangolin
1634493354
Рука-руке рознь...тут как раз тот случай, когда это не та рука под пенальти, увы!
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Кузьмич на трибуне
1634494942
Вторая подряд игра ЦСКА, опять игра рукой, и опять все говорят, что это Газпром. Какой тут газпром, тут только звонок Гинера мог повлиять на решение судьи.
Ответить
хряк СМ
1634495602
Кони продолжают успешно работать с судьями.
Ответить
Давид59
1634499334
Ну вот! А говорят Зениту подсуживают. Второй матч ЦСКА путает волейбол с футболом! А судьи не хотят этого видеть.
Ответить
Дядя Серёжа
1634520147
Ну он же мячик не поймал, он головкой не попал, Мяч сам ударил в руку, s.ka.
Ответить
saf05
1634531297
Задолбали вы нытики, забейте нормально и ныть не надо будет. Сама фраза говорит -Игра рукой, а он играл? Вы идиоты ребята.
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