«Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?»

100% пеналь.. еще и вар смотрел.. ужас
Пресс-служба «Урала» выразила несогласие с судейским решением из матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). В Екатеринбурге считают, что в их пользу не назначили пенальти.
«Как ещe нужно сыграть рукой, чтобы судья мог поставить пенальти?» – спросил «Урал» у аудитории.
- ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.
- «Урал» идет в зоне переходных встреч.
- «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.
Как ещe нужно сыграть рукой, чтобы судья мог поставить пенальти?#УралЦСКА pic.twitter.com/woXDK7gjFF— ФК Урал (@FCURAL) October 17, 2021
Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»