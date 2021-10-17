«Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?»

Пресс-служба «Урала» выразила несогласие с судейским решением из матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1). В Екатеринбурге считают, что в их пользу не назначили пенальти.

«Как ещe нужно сыграть рукой, чтобы судья мог поставить пенальти?» – спросил «Урал» у аудитории.

ЦСКА поднялся в РПЛ на 4-е место.

«Урал» идет в зоне переходных встреч.

«Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.

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Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»