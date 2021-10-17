Примера. «Барса» одержала волевую победу над «Валенсией», Коутиньо впервые забил в 2021-м

«Барселона» обыграла «Валенсию» (3:1) в матче 9-го тура Примеры и поднялась на седьмое место.

Каталонский клуб одержал волевую победу. Один из мячей забил Филиппе Коутиньо – он забил первый гол в 2021 году. В последний раз Коутиньо забивал «Осасуне» в ноябре 2020 года.

«Барселона» победила после двух поражений подряд (от «Бенфики» и «Атлетико») с общим счетом 0:5.

Испания. Примера. 9-й тур

Барселона – Валенсия – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Гайя, 5; 1:1 – Фати, 13; 2:1 – Депай (с пенальти), 41; 3:1 – Коутиньо, 85.

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