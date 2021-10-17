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    Примера. «Барса» одержала волевую победу над «Валенсией», Коутиньо впервые забил в 2021-м

    «Барселона» обыграла «Валенсию» (3:1) в матче 9-го тура Примеры и поднялась на седьмое место.

    Каталонский клуб одержал волевую победу. Один из мячей забил Филиппе Коутиньо – он забил первый гол в 2021 году. В последний раз Коутиньо забивал «Осасуне» в ноябре 2020 года.

    «Барселона» победила после двух поражений подряд (от «Бенфики» и «Атлетико») с общим счетом 0:5.

    Испания. Примера. 9-й тур

    Барселона – Валенсия – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Гайя, 5; 1:1 – Фати, 13; 2:1 – Депай (с пенальти), 41; 3:1 – Коутиньо, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2021 23:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2617

      tarasofka 48 минут назад

      пц. игрок в 26 лет стоил 150 лямов (!). сейчас 29 лет - 20 лямов.

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      Рейтинг: -250

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Повезло барсе отскочили

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