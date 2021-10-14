Судья Васильев: «Решение отстранить меня от судейства связано с большим клубом не из Москвы»

Футбольный арбитр Станислав Васильев прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы в РПЛ.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них.

И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», – сказал Васильев.

Васильев был отстранен из-за грубой ошибки в игре «Ротор» – «Ахмат» (1:0).

Он ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградцев.

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