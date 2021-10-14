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  • Судья Васильев: «Решение отстранить меня от судейства связано с большим клубом не из Москвы»

Судья Васильев: «Решение отстранить меня от судейства связано с большим клубом не из Москвы»

14 октября 2021, 12:02
22

Футбольный арбитр Станислав Васильев прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы в РПЛ.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них.

И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», – сказал Васильев.

  • Васильев был отстранен из-за грубой ошибки в игре «Ротор»«Ахмат» (1:0).
  • Он ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградцев.

Хачатурянц: «Васильев не будет судить, пока я руковожу судейским комитетом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Васильев Станислав
Комментарии (22)
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alefreddy
1634202304
против Газпрома не попрешь надо всегда помогать
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99-й
1634204600
большая команда не из москвы эт ротор или ахмат?
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JTherry
1634204730
против любой команды ошибаться нельзя... а если сказал про "один большой клуб не из Москвы", так назови его, или мужества хватает только на намеки...)
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Chehofff
1634205517
Судья Васильев после того матча "потяжелел на 5 лямов". Ещё до матча Ротор-Ахмат из каждого утюга доносилось, что матч договорной, делаем ставки. Васильева тут же прикрыли. Расследовали наличие имущества превышающего доход. Тестировали на полиграфе. И по результатам расследования отстранили пожизненно. Ещё легко отделался.
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paracetamol
1634205590
Так себе судейка был.
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Ганнибал Лектор
1634206574
Хотя бы хватило смелости признать, что постоянно косячил в пользу соперников Зенита.
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Давид59
1634206680
Секрет Полишинеля! Ошибся человек в матче Ротор - Ахмат. Не дал пендаль в ворота Ротора. И теперь все гадают, о каком клубе он говорит?
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d с
1634224013
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Ответить
ySS
1634228010
Сухой должен ответить за Азмуна!)
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general.lizyukov
1634229506
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