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    Судья Васильев: «Решение отстранить меня от судейства связано с большим клубом не из Москвы»

    Футбольный арбитр Станислав Васильев прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы в РПЛ.

    «Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них.

    И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», – сказал Васильев.

    • Васильев был отстранен из-за грубой ошибки в игре «Ротор»«Ахмат» (1:0).
    • Он ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:02
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10275

      Cleaner 8 минут назад

      Все БОЛЬШИЕ клубы находятся в Москве!

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      Рейтинг: +21872

      vladimir-7 > Cleaner 3 минуты назад

      А самый, самый в Питере?

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      Рейтинг: +5151

      Давид59 15 минут назад

      Секрет Полишинеля! Ошибся человек в матче Ротор - Ахмат. Не дал пендаль в ворота Ротора. И теперь все гадают, о каком клубе он говорит?

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      Рейтинг: +5014

      Ганнибал Лектор 16 минут назад

      Хотя бы хватило смелости признать, что постоянно косячил в пользу соперников Зенита.

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      Рейтинг: +13664

      paracetamol 33 минуты назад

      Так себе судейка был.

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      Рейтинг: +179

      Chehofff 34 минуты назад

      Судья Васильев после того матча "потяжелел на 5 лямов".
      Ещё до матча Ротор-Ахмат из каждого утюга доносилось, что матч договорной, делаем ставки.
      Васильева тут же прикрыли. Расследовали наличие имущества превышающего доход. Тестировали на полиграфе. И по результатам расследования отстранили пожизненно.
      Ещё легко отделался.

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      Рейтинг: +17683

      JTherry 47 минут назад

      против любой команды ошибаться нельзя... а если сказал про "один большой клуб не из Москвы", так назови его, или мужества хватает только на намеки...)

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      Рейтинг: +179

      Chehofff > JTherry 27 минут назад

      Этот клуб даже анонимусы в комментах боятся критиковать.
      А то страшный бородатый, с криком "козёл судья продажная" вырвет очкo через IP. =)

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      Рейтинг: +592

      99-й 49 минут назад

      большая команда не из москвы эт ротор или ахмат?

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      Рейтинг: +511

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Как газпрому нужно так и будет! Кого нужно уберут,кого нужно посадят в ТРОН!!!!!
      Позор зениту.

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      Рейтинг: +511

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Вся вонь с питера шла и идет!
      Срочно нужно газпром убирать и футбол наладится)!!

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      Рейтинг: +344

      alefreddy 1 час назад

      против Газпрома не попрешь надо всегда помогать

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      Рейтинг: +5703

      порт > alefreddy 1 час назад

      Марина, а назови ка когда этот хмырь ошибался против газпрома?

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