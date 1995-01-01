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    Степаненко – о поле на матче с Боснией и Герцеговиной: «Ужас. Оно все в кочкариках. Мяч дробит, прыгает»

    Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко раскритиковал поле на матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1). Игра прошла на «Арене Львов».

    «Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на «Олимпийском», где хорошее поле.

    Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте. Оно все в кочкариках. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня.

    Мы еще вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в кочкарях, попросили его укатать. Это тоже играет большую роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч дробит, прыгает – тоже невозможно», – сказал Степаненко в эфире передачи «Головна команда».

    • Украина не потеряла шансов на выход на ЧМ-2022.
    • В заключительном матче отбора украинцы встретятся с Боснией на выезде.
    • Степаненко играет за сборную с 2010 года.

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    Источник: ua.tribuna.com

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