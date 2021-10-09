Сафонов: «При выходе словака один на один я уже думал, что пропустил»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов в эфире телеканала «Россия 24» объяснил эпизод на 76-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Голкипер думал, что мяч уже в его воротах.

– На 76-й минуте был выход один на один. Спасло, что вы быстро сокращали дистанцию?

– В том моменте я уже думал, что пропустил, потому что мяч пролетел мимо. Повезло в том моменте, что получилось направить мяч в сторону.

Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра .

. Россия пробила в створ 1 раз, словаки – 5.

Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.

Сафонов – о победе над Словакией: «По морально-волевым заслуженно. Все выкладывались на полную»