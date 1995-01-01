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    Сафонов: «При выходе словака один на один я уже думал, что пропустил»

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов в эфире телеканала «Россия 24» объяснил эпизод на 76-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Голкипер думал, что мяч уже в его воротах.

    – На 76-й минуте был выход один на один. Спасло, что вы быстро сокращали дистанцию?

    – В том моменте я уже думал, что пропустил, потому что мяч пролетел мимо. Повезло в том моменте, что получилось направить мяч в сторону.

    • Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
    • Россия пробила в створ 1 раз, словаки – 5.
    • Россия не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.

    Сафонов – о победе над Словакией: «По морально-волевым заслуженно. Все выкладывались на полную»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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