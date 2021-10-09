Сафонов – о победе над Словакией: «По морально-волевым заслуженно. Все выкладывались на полную»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов подвел итоги матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.

– С победой и дебютом под руководством Валерия Карпина. Как можете оценить эту непростую игру?

– Я очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась.

Это заслуга всех, что получилось не пропустить. Думаю, что по морально-волевым достаточно заслуженная победа.

– Ты много выручал, много ребята блокировали. Но по статистике большое преимущество было у словаков. Морально-волевые – это правильное слово, которое вы употребили?

– Думаю, что основная причина, по которой мы выиграли, – это стремление к победе. Все выкладывались на полную – с первой до последней минуты. Это наш залог успеха.

– Валерий Георгиевич вчера не сказал, кто сыграет на посту номер один. Когда вы об этом узнали?

– Накануне узнал.

– Как к этому отнеслись?

– Я был рад. Я просто хотел вернуться после прошлого раза, после последнего матча с Данией.

Мне понравилась атмосфера, и я жаждал вернуться, чтобы почувствовать это еще раз.