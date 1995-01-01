Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Сафонов – о победе над Словакией: «По морально-волевым заслуженно. Все выкладывались на полную»

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов подвел итоги матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.

    – С победой и дебютом под руководством Валерия Карпина. Как можете оценить эту непростую игру?

    – Я очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась.

    Это заслуга всех, что получилось не пропустить. Думаю, что по морально-волевым достаточно заслуженная победа.

    – Ты много выручал, много ребята блокировали. Но по статистике большое преимущество было у словаков. Морально-волевые – это правильное слово, которое вы употребили?

    – Думаю, что основная причина, по которой мы выиграли, – это стремление к победе. Все выкладывались на полную – с первой до последней минуты. Это наш залог успеха.

    – Валерий Георгиевич вчера не сказал, кто сыграет на посту номер один. Когда вы об этом узнали?

    – Накануне узнал.

    – Как к этому отнеслись?

    – Я был рад. Я просто хотел вернуться после прошлого раза, после последнего матча с Данией.

    Мне понравилась атмосфера, и я жаждал вернуться, чтобы почувствовать это еще раз.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52878

      portero 1 час назад

      Матвей удачно для тебя сложилось, удачи и чтоб сумасшедшие удары у соперников не заходили ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10070

      Cleaner 1 час назад

      Все сдохли в первом тайме! Наши футболисты вообще ТРЕНИРУБТСЯ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52878

      portero > Cleaner 1 час назад

      Ну это в клубах они такую форму набирают, удивительно что Карпин пытается этим заниматься в сборной, там времени нет для этого...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67743
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru