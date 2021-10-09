Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поговорил о случаях, когда футболисты переписывали свой возраст, чтобы играть против младших соперников. Он упомянул двух экс-игроков сборной России.

«Если ты берешь профессионального футболиста и его возраст отличается от реального на год-два, ты же не Следственный комитет, чтобы изучать и вести следствие. Это тема для полиции. Если футболист хороший, пусть он будет чуть старше.

В академии ЦСКА такое бывало. Приходили футболисты, которые на самом деле гораздо старше. Чтоб прям обманывали, я такого не помню.

Сколько ходит слухов, что Алан Дзагоев, Александр Кокорин чуть старше [записанного возраста]. Это никак не влияло на их футбольную карьеру. Оба топовые игроки», – считает Яровинский.