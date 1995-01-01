Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

Сам сталкивался с подобным. Когда ходил на секцию то турниров проводилось очень мало и спустя несколько лет начали проводить турнир, но для 12 леток мне было 14 на тот момент. Чтобы сыграть мне с командой мне необходимо было принести копию свидетельства который подходил по возрасту и выступал бы я так под другой фамилией. У меня не получилось найти знакомых подходящих по возрасту.
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поговорил о случаях, когда футболисты переписывали свой возраст, чтобы играть против младших соперников. Он упомянул двух экс-игроков сборной России.
«Если ты берешь профессионального футболиста и его возраст отличается от реального на год-два, ты же не Следственный комитет, чтобы изучать и вести следствие. Это тема для полиции. Если футболист хороший, пусть он будет чуть старше.
В академии ЦСКА такое бывало. Приходили футболисты, которые на самом деле гораздо старше. Чтоб прям обманывали, я такого не помню.
Сколько ходит слухов, что Алан Дзагоев, Александр Кокорин чуть старше [записанного возраста]. Это никак не влияло на их футбольную карьеру. Оба топовые игроки», – считает Яровинский.
- Функционер ранее работал в ЦСКА.
- Кокорин и Дзагоев становились чемпионами России.
- Дзагоев всю профессиональную карьеру проводит в ЦСКА.