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  • Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста»

9 октября 2021, 20:25
11

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поговорил о случаях, когда футболисты переписывали свой возраст, чтобы играть против младших соперников. Он упомянул двух экс-игроков сборной России.

«Если ты берешь профессионального футболиста и его возраст отличается от реального на год-два, ты же не Следственный комитет, чтобы изучать и вести следствие. Это тема для полиции. Если футболист хороший, пусть он будет чуть старше.

В академии ЦСКА такое бывало. Приходили футболисты, которые на самом деле гораздо старше. Чтоб прям обманывали, я такого не помню.

Сколько ходит слухов, что Алан Дзагоев, Александр Кокорин чуть старше [записанного возраста]. Это никак не влияло на их футбольную карьеру. Оба топовые игроки», – считает Яровинский.

  • Функционер ранее работал в ЦСКА.
  • Кокорин и Дзагоев становились чемпионами России.
  • Дзагоев всю профессиональную карьеру проводит в ЦСКА.

Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рубин ЦСКА Фиорентина Дзагоев Алан Кокорин Александр Яровинский Олег
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1633801139
Смотрю на Шлюбу, лет 45 мужику уже...
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Hektor 84
1633802197
Кокоша на 2 года переписанный давно известно
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Lilipyt
1633802638
Сам сталкивался с подобным. Когда ходил на секцию то турниров проводилось очень мало и спустя несколько лет начали проводить турнир, но для 12 леток мне было 14 на тот момент. Чтобы сыграть мне с командой мне необходимо было принести копию свидетельства который подходил по возрасту и выступал бы я так под другой фамилией. У меня не получилось найти знакомых подходящих по возрасту.
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CSKA57
1633805424
Все правильно! Одному - 50, а другому - 40! Пластика чудеса творит!
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Plyash
1633812917
Похоже на правду - старше по возрасту,но младше по мозгам...
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egor tikhonov
1633845340
им прибавили,а Жиркову убавили)))
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Вит65
1633847178
Ага, Кокоша топ. Рон с Месси и Ко нервно курят в сторонке.
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Антибиотик
1633861644
Судя по игре пешеходов в сборной, то у нас все игроки на самом деле старше лет на десять.
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