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  • Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»

Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»

5 октября 2021, 22:43
38

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

— Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную. Нет и нет. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо.

— Дзюба бы помог сборной.

— Поэтому он и был в расширенном списке.

— Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?

— Нет. И с Семаком тоже.

  • Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.
  • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
  • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

Глушаков: «Могу ли я не поехать в сборную, как Дзюба? Нет, не дождетесь»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (38)
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msh88
1633466698
Закрывать надо Дзюбе дверь в сборную. Это не Карпин позвал его играть, это страна призвала под свой флаг. Ссаный, сраный, не в форме, без ноги, выйди и выложись.
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Sancho010365
1633466717
Больше чем уверен, появись в РПЛ нападающий типа Романа Павлюченко или Азмуна, меньше бы внимания уделялось бы Артёму.
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Дядя Серёжа
1633482733
Когда Бздюба хочет, то снимает кино
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nik55
1633501695
пора забыть бревно---от него пользы как от козла молока
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glinde
1633502356
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zigbert
1633505490
Другого ответа от Карпина трудно было услышать. Не идти же к Дзюбе на поклон.
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vladimir-7
1633507329
Если бы этого борова в сборной не было, то Дзюба играл бы в сборной России по футболу.
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sochi-2013
1633533565
"он и был в расширенном списке". Довольно таки унизительная для Дзюбы формулировка. Все-таки, по сравнению с другими претендентами, он заслужил быть в основном списке.
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paracetamol
1633537578
А кто играть-то будет? От вас с лысым дураком половина состава разбежалась. Кто устал, кто на травмы ссылается... Физруки, мля!
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