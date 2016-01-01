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    Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

    — Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную. Нет и нет. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо.

    — Дзюба бы помог сборной.

    — Поэтому он и был в расширенном списке.

    — Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?

    — Нет. И с Семаком тоже.

    • Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.
    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +668

      Sancho010365 8 минут назад

      Больше чем уверен, появись в РПЛ нападающий типа Романа Павлюченко или Азмуна, меньше бы внимания уделялось бы Артёму.

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      Рейтинг: +153

      msh88 8 минут назад

      Закрывать надо Дзюбе дверь в сборную. Это не Карпин позвал его играть, это страна призвала под свой флаг. Ссаный, сраный, не в форме, без ноги, выйди и выложись.

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