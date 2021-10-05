Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

— Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную. Нет и нет. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо.

— Дзюба бы помог сборной.

— Поэтому он и был в расширенном списке.

— Обсуждали ли отказ Дзюбы с РФС?

— Нет. И с Семаком тоже.

Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.

Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.

11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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