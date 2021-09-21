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⚡ Дзюба отказался от вызова в сборную России

21 сентября 2021, 15:51
81

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет за сборную России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

– Артем, был ли у вас разговор с Карпиным после вашего попадания в расширенный список?

– Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов.

Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело.

Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру.

Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет.

– Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной?

– Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол.

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.
  • В понедельник форвард прервал серию без голов из 9 встреч.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (81)
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VVM1964
1632228801
Гордыня - это грех ! Больше не позовут .
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rash1959
1632229471
Вот и ты, Карпуша, получил ушат говна за прошлую ненависть. Дрочер есть дрочер. Забудь про этого переростка. Да и всем пора забыть про него. НАВСЕГДА.
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slavа0508
1632229814
Этим Дзюба подписал себе смертный приговор по карьере . Зенит скорее всего через год расстанется с ним . а дальше только клубы из середины таблицы ...
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Aldo.CSKA
1632229897
Ну пздц - Санта-Барбара, не иначе. Надеюсь Георгич больше не наступит в эту кучу
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GammiD
1632230142
Обиженка
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sochi-2013
1632230836
Все г0внюки отписались? Ни у кого не возникла мысль, что Артем здраво оценил свою форму, и это «слова не мальчика но мужа»!
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aubergine
1632230867
Блин, а чё такой негатив в комментах? Может Артёмка честно оценивает свои силы и понимает, что сборной он совершенно не поможет. Может под с.р.а.к.у лет человек решил, что пора жить по совести?) P.S. на самом деле хорошо, что отказался. А то при его наличии в составе у других игроков может проснуться генетическая память и снова начнётся игра "попади мячом в бревно, авось заковыряет"
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oyabun
1632231239
Нормальная решение по сложившейся ситуации. Не зря же тренер у игроков перед игрой спрашивает "Готов играть?". Не всё ведь видно со стороны и игрок должен честно сказать если что то не так с физ.формой. Что в данном случае и произошло. Рабочий момент. Не стоит пытаться сделать из этого какую то сенсацию.
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BRO_football
1632232344
Странно. Это совсем не похоже на Дзюбу. Карпин пошёл навстречу, чтобы урегулировать конфликт, а Дзюба просто оказался. Ну раз Дзюба сам признал, что не готов выступать за сборную России, то ему за такую смелость можно только уважение высказать.
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zigbert
1632234265
Карпин может и не пригласить в следующий раз.
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