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    Дзюба отказался от вызова в сборную России

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет за сборную России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

    – Артем, был ли у вас разговор с Карпиным после вашего попадания в расширенный список?

    – Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов.

    Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело.

    Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру.

    Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет.

    – Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной?

    – Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.
    • В понедельник форвард прервал серию без голов из 9 встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии15
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      Рейтинг: +610

      GammiD 7 минут назад

      Обиженка

      1
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      Рейтинг: +14353

      Garrincha58 11 минут назад

      зря Дзюба отказался думаю в следующий раз он его не вызовет, если тем более сыграют не удачно тогда вызывать его не будет смысла, а если без него обойдутся то и в дальнейшем так же без него

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1429

      PassCSKA 11 минут назад

      Ну пздц - Санта-Барбара, не иначе. Надеюсь Георгич больше не наступит в эту кучу

      3
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      Рейтинг: +21680

      slavutiq70 12 минут назад

      Этим Дзюба подписал себе смертный приговор по карьере . Зенит скорее всего через год расстанется с ним . а дальше только клубы из середины таблицы ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +7120

      Fusballer > slavutiq70 3 минуты назад

      Из середины таблицы ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +14353

      Garrincha58 16 минут назад

      больше всех рад Кержаков рекорд его ещё устоит не один год

      0
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      Рейтинг: +4205

      rash1959 18 минут назад

      Вот и ты, Карпуша, получил ушат говна за прошлую ненависть. Дрочер есть дрочер. Забудь про этого переростка. Да и всем пора забыть про него. НАВСЕГДА.

      4
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      Рейтинг: +21680

      slavutiq70 > rash1959 15 минут назад

      Думаю . Карпин это событие особо и не расстроило . наврятли Дзюба играл бы . так на скамейку вызывался ...

      0
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      Рейтинг: +3480

      neim 21 минуту назад

      На зло кондуктору, билет купил, но не поеду ))).
      В общем уел Карпина, пусть сам эту кашу расхлёбывает, так Артём ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 > neim 18 минут назад

      Ему не билет купили, а пригласили к морю, а сами уехали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1616

      R_a_i_n 22 минуты назад

      Да все знают истинную причину. Рукаку знает, что вызвали исключительно леща отвесить))

      1
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      Рейтинг: +546

      SinyaaPyll 24 минуты назад

      Хейтеры счастливы?

      0
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      Рейтинг: +28106

      VVM1964 29 минут назад

      Гордыня - это грех ! Больше не позовут .

      4
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      ...
      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 > VVM1964 21 минуту назад

      Пожалуй это ответный удар тренеру, их бой продолжается.
      Посмотрим, кто не встанет на ноги после очередного удара.

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      Рейтинг: +409

      Блямба > VVM1964 10 минут назад

      Отнюдь..)
      Раз уж по славянски..
      Здраво рассудил..Кто ему в здравии мыслей отказывал(а не подвигов злободневных,).?
      Dum spíro, spеro..
      Что у Артематия в голове- неподвластно сенаторам Бомбардира.

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