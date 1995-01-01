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    Глушаков: «Могу ли я не поехать в сборную, как Дзюба? Нет, не дождетесь»

    Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

    «О капитане сборной говорили уже много. Скажут – буду капитаном, не скажут – не буду. Главное, чтобы каждый из нас был капитаном в душе. Тогда будет стержень, боеспособный коллектив. Битвы за повязку не будет. Будет правильное решение.

    Дзюба поступил не очень красиво, отказавшись ехать в сборную? Я не собираюсь это комментировать, это его решение. Могу ли я сказать, что не в форме, как Дзюба, и не поехать в сборную? Нет, не дождeтесь», – сказал Глушаков.

    • Глушаков вызван в сборную впервые с 2018 года.
    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Источник: «Чемпионат»

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