Глушаков: «Могу ли я не поехать в сборную, как Дзюба? Нет, не дождетесь»

Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

«О капитане сборной говорили уже много. Скажут – буду капитаном, не скажут – не буду. Главное, чтобы каждый из нас был капитаном в душе. Тогда будет стержень, боеспособный коллектив. Битвы за повязку не будет. Будет правильное решение.

Дзюба поступил не очень красиво, отказавшись ехать в сборную? Я не собираюсь это комментировать, это его решение. Могу ли я сказать, что не в форме, как Дзюба, и не поехать в сборную? Нет, не дождeтесь», – сказал Глушаков.