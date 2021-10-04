«Барселона» может уволить Кумана после матча с «Реалом». Эль Класико пройдет через три недели

В конце октября руководство «Барселоны» вернется к обсуждению будущего Рональда Кумана на посту главного тренера.
По информации Marca, решение о возможном увольнении голландца будет приниматься с учетом результатов трех ближайших матчей – против «Валенсии» (17 октября), киевского «Динамо» (20 октября) и «Реала» (24 октября).
Если во всех трех играх каталонцы добьются успеха, тренер останется, если нет – вариант с его отставкой снова будет рассмотрен.
- Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
- Каталонцы идут на 9-м месте в таблице Примеры.
- В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.
Источник: Marca