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    «Барселона» может уволить Кумана после матча с «Реалом». Эль Класико пройдет через три недели

    В конце октября руководство «Барселоны» вернется к обсуждению будущего Рональда Кумана на посту главного тренера.

    По информации Marca, решение о возможном увольнении голландца будет приниматься с учетом результатов трех ближайших матчей – против «Валенсии» (17 октября), киевского «Динамо» (20 октября) и «Реала» (24 октября).

    Если во всех трех играх каталонцы добьются успеха, тренер останется, если нет – вариант с его отставкой снова будет рассмотрен.

    • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
    • Каталонцы идут на 9-м месте в таблице Примеры.
    • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9921

      Cleaner 1 час назад

      Зачем столько тянуть? Отставка Кумана неизбежна. Нужно, чтобы именно Реал окончательно прихлопнул этого тренера? Имхо, Барса только потеряет эти три недели...

      0
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      Рейтинг: -315

      СуперПАВ9 > Cleaner 11 минут назад

      Не один тренер не выправит ситуацию

      0
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      Рейтинг: +190

      Soccerdealer63 1 час назад

      Всё как в обычном клубе-середняке: оезультатов нет, но ничего непонятно и никто не принимает решения)))

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