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  • «Барселона» может уволить Кумана после матча с «Реалом». Эль Класико пройдет через три недели

«Барселона» может уволить Кумана после матча с «Реалом». Эль Класико пройдет через три недели

4 октября 2021, 19:59
1

В конце октября руководство «Барселоны» вернется к обсуждению будущего Рональда Кумана на посту главного тренера.

По информации Marca, решение о возможном увольнении голландца будет приниматься с учетом результатов трех ближайших матчей – против «Валенсии» (17 октября), киевского «Динамо» (20 октября) и «Реала» (24 октября).

Если во всех трех играх каталонцы добьются успеха, тренер останется, если нет – вариант с его отставкой снова будет рассмотрен.

  • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
  • Каталонцы идут на 9-м месте в таблице Примеры.
  • В ЛЧ команда стартовала с 2 разгромных поражений.
  • Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Куман Рональд
Комментарии (1)
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Soccerdealer63
1633368854
Всё как в обычном клубе-середняке: оезультатов нет, но ничего непонятно и никто не принимает решения)))
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