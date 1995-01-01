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    Ахметов – о вызове в сборную: «Это было неожиданно»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал приглашение в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

    «Неожиданно было. Вчера вечером Онопко написал, спросил, на связи ли я. Набрал ли форму. Сидели вместе с Карпиным, узнали, готов ли я, где я.

    Сказали, что принимают решение в течение получаса. Потом перезвонили и объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск. Когда увидел смску, сразу понял, что не просто так. Конечно, был рад.

    Конечно, соскучился, выступать за сборную – всегда честь. Только положительные эмоции. В какой форме нахожусь? Набираю форму, физическую и игровую. С оптимизмом смотрю на будущее», – сказал Ахметов.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Ахметов в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах за ЦСКА.
    • Хавбек не выступал за сборную с марта этого года.

    Карпин: «Решили вызвать Ахметова, так как нет уверенности, что Головин примет участие в сборе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2458

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Какие -такие злые силы чистят ряды нашей сборной?К следующей игре у нас так могут появиться игроки с команды Саранск.

      0
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      Рейтинг: +632

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Даже на Бомбардире офигели
      «Это было неожитданно»

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