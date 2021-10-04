Ахметов – о вызове в сборную: «Это было неожиданно»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал приглашение в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

«Неожиданно было. Вчера вечером Онопко написал, спросил, на связи ли я. Набрал ли форму. Сидели вместе с Карпиным, узнали, готов ли я, где я.

Сказали, что принимают решение в течение получаса. Потом перезвонили и объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск. Когда увидел смску, сразу понял, что не просто так. Конечно, был рад.

Конечно, соскучился, выступать за сборную – всегда честь. Только положительные эмоции. В какой форме нахожусь? Набираю форму, физическую и игровую. С оптимизмом смотрю на будущее», – сказал Ахметов.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Ахметов в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах за ЦСКА.

Хавбек не выступал за сборную с марта этого года.

Карпин: «Решили вызвать Ахметова, так как нет уверенности, что Головин примет участие в сборе»