Магкеев – лучший игрок «Локомотива» в сентябре. Он выбыл на несколько месяцев

Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего футболиста в сентябре. Им стал защитник Станислав Магкеев.

За него проголосовали 32,9 процента респондентов. Вторым в опросе стал Франсуа Камано (18,6 процента).

Магкеев на прошлой неделе травмировался и выбыл на несколько месяцев.

В этом сезоне Магкеев провел за «Локо» 8 матчей.

Игрок был включен в расширенную заявку сборной России на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022.

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