Магкеев – лучший игрок «Локомотива» в сентябре. Он выбыл на несколько месяцев

Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего футболиста в сентябре. Им стал защитник Станислав Магкеев.
За него проголосовали 32,9 процента респондентов. Вторым в опросе стал Франсуа Камано (18,6 процента).
- Магкеев на прошлой неделе травмировался и выбыл на несколько месяцев.
- В этом сезоне Магкеев провел за «Локо» 8 матчей.
- Игрок был включен в расширенную заявку сборной России на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022.
Магкеев – о разрыве «крестов»: «Дерьмо случается! Вместе прорвeмся»
Источник: официальный сайт «Локомотива»