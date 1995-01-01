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    Магкеев – лучший игрок «Локомотива» в сентябре. Он выбыл на несколько месяцев

    Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего футболиста в сентябре. Им стал защитник Станислав Магкеев.

    За него проголосовали 32,9 процента респондентов. Вторым в опросе стал Франсуа Камано (18,6 процента).

    • Магкеев на прошлой неделе травмировался и выбыл на несколько месяцев.
    • В этом сезоне Магкеев провел за «Локо» 8 матчей.
    • Игрок был включен в расширенную заявку сборной России на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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