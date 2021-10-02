Березуцкий – о переходе ЦСКА на схему с тремя ЦЗ: «Мы хотели частично освободить атакующих игроков от оборонительной работы»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему его команда изменила схему и стала играть с тремя центральными защитниками.

- По ходу сезона ЦСКА перешел на схему с тремя центральными защитниками. Чем руководствовались, принимая такое решение?

– Прежде всего отмечу, что у нас достаточно неплохая обойма атакующих игроков. Мы хотели освободить их от части оборонительной работы. Подчеркиваю, только от части работы.

Эта схема как раз позволяет снизить нагрузку футболистов передней линии при игре в защите. С другой стороны, мы даем больше свободы нашим фланговым защитникам, чтобы они могли эффективнее поддерживать атаки.

В целом, мне кажется, нет особой нужды зацикливаться на схеме. На данный момент она такая, но все может поменяться в зависимости от ситуации.

Как произошло в матче со «Спартаком», когда после вынужденной замены Бийола мы моментально перестроились на игру в четыре защитника. Самое главное, чтобы футболисты комфортно чувствовали себя при той или иной тактике, четко понимали, что нужно делать.