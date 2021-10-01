Азары, Де Брюйне, Лукаку – в составе сборной Бельгии на плей-офф Лиги наций

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес огласил заявку на решающие матчи Лиги наций. 7 октября в полуфинале турнира бельгийцы встретятся с Францией.

Вратари: Тибо Куртуа, Коэн Кастельс, Симон Миньоле, Матц Селс.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Мeнье.

Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакес, Кевин Де Брюйне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Шарль Де Кетеларе, Доди Лукебакио.

Нападающие: Эден Азар, Леандро Троссард, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.