Milan News: Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико»

Турецкий судья Чунейт Чакир и его видеоассистент Абдулкадир Битиген будут наказаны УЕФА.

Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, обоих арбитров отстранят на неопределенный срок.

Причина санкций – ошибки в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Атлетико».