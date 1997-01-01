Milan News: Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико»

считал чекира лучшим судьей последних десяти лет, но как он убил милан, это безобразие... 97я минута, иди сам смотри момент, нет он б л я д ь отдает на суд кенту своему, абстул х у е м бею
Турецкий судья Чунейт Чакир и его видеоассистент Абдулкадир Битиген будут наказаны УЕФА.
Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, обоих арбитров отстранят на неопределенный срок.
Причина санкций – ошибки в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Атлетико».
- Мадридцы победили со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 97-й минуте.
- Итальянцы с 29-й минуты играли вдесятером после удаления Франка Кессье.