Milan News: Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико»

Турецкий судья Чунейт Чакир и его видеоассистент Абдулкадир Битиген будут наказаны УЕФА.
Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, обоих арбитров отстранят на неопределенный срок.
Причина санкций – ошибки в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Атлетико».
- Мадридцы победили со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 97-й минуте.
- Итальянцы с 29-й минуты играли вдесятером после удаления Франка Кессье.
Источник: Milan News
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