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    Milan News: Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико»

    Турецкий судья Чунейт Чакир и его видеоассистент Абдулкадир Битиген будут наказаны УЕФА.

    Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, обоих арбитров отстранят на неопределенный срок.

    Причина санкций – ошибки в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Атлетико».

    • Мадридцы победили со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 97-й минуте.
    • Итальянцы с 29-й минуты играли вдесятером после удаления Франка Кессье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Milan News

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +665

      mama1991 29 минут назад

      считал чекира лучшим судьей последних десяти лет, но как он убил милан, это безобразие... 97я минута, иди сам смотри момент, нет он б л я д ь отдает на суд кенту своему, абстул х у е м бею

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      Рейтинг: +687

      сутулая собака и лисы 39 минут назад

      когда рефери на точку поставил уже было странное ощущение, что это ошибка, но кто я, и кто судья FIFA, не стал придираться.

      на счёт пенальти:
      - рука в нормальном положении и качественно ни на что не влияла (игрок не бил по воротом и не старался прокинуть мяч мимо защитника).
      - рикошет был с близкого расстояния (не знаю, трактуется ли такой рикошет от соперника, но например, если мяч отскочил от твоего бедра в руку, это не пенальти).
      - игрок ателтико сам сыграл рукой с:

      на счёт кк:
      - фол, конечно, грубоватый, но игрок милана в итоге опустил ногу на газон, это игра шипами, но очень осторожная.
      - вторую жёлтую можно дать, если очень хочется одну из команд оставить в меньшинстве на 30 минуте за очень спорный момент, (можно было отвести игрока в сторону и поговорить, но тот сразу влепил вторую желтую, а в купе с пенальти, это какой-то треш получается).

      очень обидно возращение Милана в ЛЧ, но смотреть его игры одно удовольствие.

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      Рейтинг: +665

      mama1991 > сутулая собака и лисы 31 минуту назад

      согласен, там был обоюдный рикошет рук...

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      Рейтинг: +1431

      Maxi_7 1 час назад

      А в чем ошибки то были?

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      Рейтинг: +142

      БОМЖАРНИК > Maxi_7 1 час назад

      Повтор посмотри!

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      Рейтинг: +1431

      Maxi_7 > БОМЖАРНИК 41 минуту назад

      Смотрел. Красная по делу, пенальти тоже, в чем проблема то?

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      Рейтинг: +142

      БОМЖАРНИК > Maxi_7 35 минут назад

      Пеналь по делу не спорю,а вот вторую желтую кессье не за что дал.

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      Рейтинг: +665

      mama1991 > Maxi_7 28 минут назад

      пеналь левый, там обоюдка руками была.....

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      Рейтинг: +9839

      Вомбат 1 час назад

      Желательно, чтобы этот срок был навсегда.

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