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    Лига чемпионов. «Зенит» победил впервые за два года, разгромив дома «Мальме»

    «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов переиграл дома «Мальме». Это первая очная встреча команд.

    Зенитовцы победили в еврокубках впервые с 2019 года.

    «Зенит» вышел в группе на второе место. «Мальме» – последний.

    Дебютный гол в Лиге чемпионов забил Клаудиньо.

    Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур

    Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Клаудиньо, 9; 2:0 – Кузяев, 49; 3:0 – Сутормин, 80; 4:0 – Вендел, 90+5.

    «Зенит»: Крицюк, Сутормин (Кравцов, 83), Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сантос (Круговой, 84), Кузяев (Азмун, 75), Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 75), Малком, Дзюба (Мостовой, 84).

    «Мальме»: Далин, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Ларссон, Брорссон (Эйле, 88), Бонке (Пенья, 62), Ракип (Олссон, 55), Кристиансен, Бирманчевич (Налич, 88), Чолак (Абубакари, 63).

    Предупреждения: нет – Ракип, 30; Брорссон, 86.

    Удаления: нет – Ахмедходжич, 53.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии76
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      Рейтинг: +5041

      Из Твери Леха 14 секунд назад

      Отлично, с победой!

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      Рейтинг: +1410

      Dr.Metal 16 секунд назад

      К сожалению, это не начало, а один из двух матчей, где можно хоть какие то очки взять и вылететь с миром в лигу европы. Со всем уважением, мужики, без обид

      0
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      Рейтинг: +13296

      paracetamol 16 секунд назад

      Чё там свинки хрюкали? Завтра мы похрюкаем.

      1
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      Рейтинг: +10390

      житель СПб 41 секунду назад

      Большое спасибо бразильцам Зенита! Они смогли расшевелить, разбудить всю команду! Начался, наконец, футбол.

      0
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      Рейтинг: +8196

      playsh 46 секунд назад

      С победой Вас,Зенит.Но нос ещё задирать не надо,ждем-с игру Ювентус - Челси.

      1
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      Рейтинг: +14461

      Garrincha58 47 секунд назад

      по мне так нас...ть на эту ЛЧ главное победить в РПЛ В 4-Й РАЗ ПОДРЯД

      2
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      Рейтинг: +6065

      vladik12 1 минуту назад

      Лимит работает! Оставляем.

      2
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      Рейтинг: +13296

      paracetamol > vladik12 56 секунд назад

      Сутормин забил блестящий гол!

      3
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      Рейтинг: +1508

      Evgeniy32 2 минуты назад

      Поздравляю всех с победой) Вот почему то я верю в этот состав и уверен что это только начало) Отмечу Кузю и Малкома отдельно, классный матч.
      P.S. Кто бы что не говорил про бразильцев, но эти парни делаю разницу. Да ошибаются, но зато создают острые моменты и мы наконец то видим то самый привлекательной футбол.

      5
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      Рейтинг: +10358

      NewLife 2 минуты назад

      Сутормин технично пробил с подкруткой, получился красивый гол.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10384

      Литейный4 2 минуты назад

      Umberto! Unito! "Zenito" - pobedito!

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