Лига чемпионов. «Зенит» победил впервые за два года, разгромив дома «Мальме»

«Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов переиграл дома «Мальме». Это первая очная встреча команд.

Зенитовцы победили в еврокубках впервые с 2019 года.

«Зенит» вышел в группе на второе место. «Мальме» – последний.

Дебютный гол в Лиге чемпионов забил Клаудиньо. То же самое касается остальных авторов мячей.

Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур

Зенит (Россия) – Мальме (Швеция) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 9; 2:0 – Кузяев, 49; 3:0 – Сутормин, 80; 4:0 – Вендел, 90+5.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин (Кравцов, 83), Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сантос (Круговой, 84), Кузяев (Азмун, 75), Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 75), Малком, Дзюба (Мостовой, 84).

«Мальме»: Далин, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Ларссон, Брорссон (Эйле, 88), Бонке (Пенья, 62), Ракип (Олссон, 55), Кристиансен, Бирманчевич (Налич, 88), Чолак (Абубакари, 63).

Предупреждения: нет – Ракип, 30; Брорссон, 86.

Удаления: нет – Ахмедходжич, 53.

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