Зенит - Мальме

Зенитовцы Красавцы !!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы !!!!!!!!!!!!! С Победой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|0
|1
|10:6
|+4
|15
|2.
|Челси
|6
|4
|1
|1
|13:4
|+9
|13
|3.
|Зенит
|6
|1
|2
|3
|10:10
|0
|5
|4.
|Мальме
|6
|0
|1
|5
|1:14
|-13
|1
Зенитовцы Красавцы !!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы !!!!!!!!!!!!! С Победой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уставной капитал мальмё 284миллиона рублей
А у зенита знайте больше 15 триллиона рублей
В 52 раза дороже зенит они их бабками задавали и мы радуемся
Какая радость это как 55 летний мужик побил 3 летнего мальчика и теперь вся страна радуется этому )))) урааааа)))))
О ВЕЛИКИЕ!!!! Наконец-то забили хоть кому-нибудь.
Семак замени труп Дзюбы, достало это дерьмо на поле, на 20 минут в конце его надр выпускать....