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Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
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Зенит - Мальме

29.09.2021, Среда, 19:45 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 2 тур Зенит - Мальме
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 0 1 10:6 +4 15
2. Челси 6 4 1 1 13:4 +9 13
3. Зенит 6 1 2 3 10:10 0 5
4. Мальме 6 0 1 5 1:14 -13 1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 29 сентября 2021, 22:38

    Зенитовцы Красавцы !!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы !!!!!!!!!!!!! С Победой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +566

    Damir07 29 сентября 2021, 22:08

    Уставной капитал мальмё 284миллиона рублей
    А у зенита знайте больше 15 триллиона рублей
    В 52 раза дороже зенит они их бабками задавали и мы радуемся
    Какая радость это как 55 летний мужик побил 3 летнего мальчика и теперь вся страна радуется этому )))) урааааа)))))

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    Рейтинг: +71

    nikki22 > Damir07 29 сентября 2021, 22:28

    ну тогда иди поплачь в подушку

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > Damir07 30 сентября 2021, 01:12

    А чего не переживал, когда взрослый мужик из Турина побил? Или по твоему там никто не радуется победе?

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 29 сентября 2021, 21:36

    Ддддддааа четвертвый)

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 29 сентября 2021, 21:22

    3:0 отлично)))

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 29 сентября 2021, 21:20

    О ВЕЛИКИЕ!!!! Наконец-то забили хоть кому-нибудь.

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    Рейтинг: +67942

    portero 29 сентября 2021, 21:19

    Выпустил Ероху и Азмуна в пару к дзюбе стоять....

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 29 сентября 2021, 21:16

    Ноги Дзюбе прокачали, вроде двигается, теперь бы голову подрихтовать, чтобы мячик в нужную сторону отскакивал.

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    Рейтинг: +71

    nikki22 29 сентября 2021, 21:11

    в любом случае, можно поздравить российский клуб с первой победой...как никак очки в рейтинг...

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    Рейтинг: +67942

    portero 29 сентября 2021, 21:11

    Семак замени труп Дзюбы, достало это дерьмо на поле, на 20 минут в конце его надр выпускать....

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > portero 29 сентября 2021, 21:15

    Заменяют)

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > portero 29 сентября 2021, 21:16

    А нет комментаторы обманули)

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    Рейтинг: +67942

    portero > Alex Y 29 сентября 2021, 21:17

    Прикинь труп оставил на поле???
    Ну семак клоун...

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    Рейтинг: +71

    nikki22 > Alex Y 29 сентября 2021, 21:18

    не,он создает напряженность размахивая руками в рядах защиты соперника!

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 29 сентября 2021, 20:56

    Ну вот все скорей всего победят))

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