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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Мальме
Зенит - Мальме: обзор матча 29 сентября 2021
Зенит
29.09.2021, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
4 : 0
Завершен
Мальме
9'
Клаудиньо
49'
Д. Кузяев
80'
А. Сутормин
90+4'
Вендел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Мальме
ГОЛ! 4:0!
Вендел
90'
+4
88'
Замена
А. Налич
️️️️
В. Бирманчевич
88'
Замена
Н. Элье
️️️️
Ф. Брорссон
87'
Травма
Ф. Брорссон
86'
Желтая карточка
Ф. Брорссон
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
84'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Дзюба
84'
Замена
К. Кравцов
️️️️
А. Сутормин
83'
ГОЛ! 3:0!
А. Сутормин
Пас отдал
Я. Ракицкий
80'
Замена
С. Азмун
️️️️
Д. Кузяев
75'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
75'
62'
Замена
М. Абубакари
️️️️
А. Чолак
62'
Замена
С. Пенья
️️️️
И. Бонке
55'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Э. Ракип
52'
Красная карточка
А. Ахмедходжич
ГОЛ! 2:0!
Д. Кузяев
Пас отдал
Я. Ракицкий
49'
30'
Желтая карточка
Э. Ракип
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Д. Сантос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
16
Франц Брорссон
ЛЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Мальме
31
Мелькер Элльборг
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
21
Петер Гваргис
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
6
Серхио Пенья
АП
27
Малик Абубакари
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
78
Чистяков
11
Сутормин
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
22
Дзюба
4-4-2
27
Далин
64
Ларссон
4
Нильсен
15
Ахмедходжич
16
Брорссон
14
Бергет
8
Бонке
6
Ракип
10
Кристиансен
7
Бирманчевич
14
Чолак
11
Сутормин
5
Кравцов
5
Кравцов
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
22
Дзюба
77
Мостовой
77
Мостовой
22
Дзюба
14
Кузяев
20
Азмун
20
Азмун
14
Кузяев
7
Бирманчевич
7
Налич
7
Налич
7
Бирманчевич
16
Брорссон
38
Элье
38
Элье
16
Брорссон
6
Ракип
13
Ольссон
13
Ольссон
6
Ракип
8
Бонке
6
Пенья
6
Пенья
8
Бонке
14
Чолак
27
Абубакари
27
Абубакари
14
Чолак
Остались в запасе
Зенит
Мальме
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
31
Мелькер Элльборг
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
21
Петер Гваргис
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
21
Петер Гваргис
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Зенит - Мальме
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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