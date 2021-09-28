Лига чемпионов. «Атлетико» победил «Милан», уступая 0:1 к 84-й минуте; «Боруссия» Д обыграла «Спортинг»

«Атлетико» обыграл «Милан» (2:1) на выезде во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Мадридский клуб играл в большинстве с 29-й минуте после удаления хавбека «Милана» Франка Кессье.

«Милан» вел в счете до 84-й минуты. Победу «Атлетико» принесли голы Антуана Гризманна и Луиса Суареса, который отличился с пенальти в компенсированное время.

Дортмундская «Боруссия» обыграла на своем поле «Спортинг» (1:0). Единственный гол на 37-й минуте забил Дониелл Мален.

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

Боруссия Д (Германия) – Спортинг (Португалия) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мален, 37.

Группа B

Милан (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Леау, 20; 1:1 – Гризманн, 84; 1:2 – Суарес (с пенальти), 90+7.

Удаления: Кессье, 29 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов