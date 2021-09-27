На матч Россия – Словакия пустят не более 13,5 тысячи зрителей

РФС опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны «Казань Арены» не более чем на 30 процентов. То есть матч смогут посетить максимум 13,5 тысячи зрителей. Продажа билетов начнется во вторник.

Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, который выдается людям, подтвердившим факт вакцинации или перенесенной болезни COVID-19.