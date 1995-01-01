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    На матч Россия – Словакия пустят не более 13,5 тысячи зрителей

    РФС опубликовал заявление о допуске болельщиков на игру отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

    Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны «Казань Арены» не более чем на 30 процентов. То есть матч смогут посетить максимум 13,5 тысячи зрителей. Продажа билетов начнется во вторник.

    Проход на стадион по билетам будет доступен только при наличии QR-кода, который выдается людям, подтвердившим факт вакцинации или перенесенной болезни COVID-19.

    • Россия примет Словакию 8 октября в Казани.
    • Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21290

      vladimir-7 23 минуты назад

      Болельщики не поедут на этот ограничительный матч, пусть весь Роспотребнадзор во главе с Поповой едут болеть за сборную России,
      выступающей на Казань Арене.

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