Почеттино: «Месси – лучший игрок планеты. Но он такой же человек, ему нужно адаптироваться»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси.
«Мы говорим о лучшем футболисте планеты. Но он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.
Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и начать чувствовать себя как дома. Для него все в новинку.
Он не так давно перешел в «ПСЖ». Мы работаем вместе, он знакомится с партнерами по команде. Месси добьется больших успехов и выиграет большие трофеи для клуба», – сказал Почеттино.
- Месси не выходит на поле с 19 сентября из-за травмы.
- Завтра, 28 сентября, «ПСЖ» примет «Ман Сити» в ЛЧ.
- Начало встречи – в 22:00 мск.
Источник: BBC