Почеттино: «Месси – лучший игрок планеты. Но он такой же человек, ему нужно адаптироваться»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Мы говорим о лучшем футболисте планеты. Но он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.

Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и начать чувствовать себя как дома. Для него все в новинку.

Он не так давно перешел в «ПСЖ». Мы работаем вместе, он знакомится с партнерами по команде. Месси добьется больших успехов и выиграет большие трофеи для клуба», – сказал Почеттино.