Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Почеттино: «Месси – лучший игрок планеты. Но он такой же человек, ему нужно адаптироваться»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси.

    «Мы говорим о лучшем футболисте планеты. Но он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.

    Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и начать чувствовать себя как дома. Для него все в новинку.

    Он не так давно перешел в «ПСЖ». Мы работаем вместе, он знакомится с партнерами по команде. Месси добьется больших успехов и выиграет большие трофеи для клуба», – сказал Почеттино.

    • Месси не выходит на поле с 19 сентября из-за травмы.
    • Завтра, 28 сентября, «ПСЖ» примет «Ман Сити» в ЛЧ.
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2054

      Красногорск_Фан 1 час назад

      После такой абсурдной заявы я бы валил на месте Мбаппе. Что он вроде и делает. На фоне действительно отличного игрока нахваливать гнома с в 3 раза большей зарплатой. бред вообще.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89713
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru