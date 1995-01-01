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    Почеттино: «Надеемся, что Месси сможет сыграть с «Манчестер Сити», но будем осторожны»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси.

    «В пятницу Лео приступил к беговым тренировкам. Надеемся, что все пойдет по плану. Новое обследование запланировано на воскресенье.

    Сможет ли он сыграть с «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – сказал Почеттино.

    • У 34-летнего Месси ушиб кости возле левого колена.
    • Аргентинец не забил ни одного гола в 3 играх за «ПСЖ».
    • Матч с «Сити» состоится во вторник.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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