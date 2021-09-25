Почеттино: «Надеемся, что Месси сможет сыграть с «Манчестер Сити», но будем осторожны»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси.

«В пятницу Лео приступил к беговым тренировкам. Надеемся, что все пойдет по плану. Новое обследование запланировано на воскресенье.

Сможет ли он сыграть с «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – сказал Почеттино.