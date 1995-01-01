Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Он наш тренер». В «Барселоне» поддержали Кумана после ничьей с «Кадисом»

    Технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес выразил поддержку главному тренеру Рональду Куману после ничьи с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре Примеры.

    «Мы поддерживаем Кумана. В воскресенье состоится еще один матч, и мы с ним. Он наш тренер.

    Мы находимся в новом цикле, и у нас есть классные игроки с большим будущим. Они – будущее клуба», – сказал Планес.

    • Куман получил красную карточку на 97-й минуте.
    • «Барселона» не может победить в 3 матчах подряд во всех турнирах.
    • «Барса» поднялась с 9 на 7 место в Примере. Отставание от лидирующего «Реала» – 7 очков.

    Куман – о 0:0 с «Кадисом»: «Мы заставили соперника работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1006

      ab15488 57 минут назад

      Скажу крамольную вещь, но Барса все больше напоминает Спартак... Им бы еще бабу в руководство...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +650

      Лфшт 2 часа назад

      Мб я чего то не понимаю, но игры у команды нет, хотя набор игроков очень приличный. Да и даже с игроками класса ниже можно показывать куда лучшую игру, а тут скучнейшая тоска, стиля нет. Куман мб и хорош в средних командах, но вот выводить на новый уровень это не для него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      AZ 2 часа назад

      "Он наше дно"...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89614
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru