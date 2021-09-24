«Он наш тренер». В «Барселоне» поддержали Кумана после ничьей с «Кадисом»

Технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес выразил поддержку главному тренеру Рональду Куману после ничьи с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре Примеры.

«Мы поддерживаем Кумана. В воскресенье состоится еще один матч, и мы с ним. Он наш тренер.

Мы находимся в новом цикле, и у нас есть классные игроки с большим будущим. Они – будущее клуба», – сказал Планес.

Куман получил красную карточку на 97-й минуте.

«Барселона» не может победить в 3 матчах подряд во всех турнирах.

«Барса» поднялась с 9 на 7 место в Примере. Отставание от лидирующего «Реала» – 7 очков.

Куман – о 0:0 с «Кадисом»: «Мы заставили соперника работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло»