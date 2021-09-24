Куман – о 0:0 с «Кадисом»: «Мы заставили соперника работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил ничью в матче 6-го тура Примеры с «Кадисом» (0:0).

«Мы должны терпеливо ждать моменты. Они были, но мы ими не воспользовались.

Лучшие моменты в матче создала «Барселона», мы искали их до последней минуты, когда Депай мог забить в меньшинстве.

Игроки сделали все, что можно, но нужно было действовать немного креативнее. Нам не хватило последнего паса. Мы заставили соперника много работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло», – сказал Куман.