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    Куман – о 0:0 с «Кадисом»: «Мы заставили соперника работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил ничью в матче 6-го тура Примеры с «Кадисом» (0:0).

    «Мы должны терпеливо ждать моменты. Они были, но мы ими не воспользовались.

    Лучшие моменты в матче создала «Барселона», мы искали их до последней минуты, когда Депай мог забить в меньшинстве.

    Игроки сделали все, что можно, но нужно было действовать немного креативнее. Нам не хватило последнего паса. Мы заставили соперника много работать, они теряли силы. Удаление де Йонга все перечеркнуло», – сказал Куман.

    • Куман получил красную карточку на 97-й минуте.
    • «Барселона» не может победить в 3 матчах подряд во всех турнирах.
    • «Барса» поднялась с 9 на 7 место в Примере. Отставание от лидирующего «Реала» – 7 очков.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1011

      Loko_Roma 3 часа назад

      Барса опять ушла в небытие лет на 20

      0
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      Рейтинг: -426

      СуперПАВ9 4 часа назад

      Опять нелепые оправдания

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