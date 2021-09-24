Иванов – о 16-м месте «Урала в РПЛ: «Шалимов отлично выполняет свою работу, к нему нет вопросов»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу в матче с владимирским «Торпедо» (2:0) в Кубке России.

«Мы рады, что мы выиграли сегодня. У нас стоят другие цели, нужно двигаться дальше. Нам необходимо побеждать в каждом матче, мы сами загнали себя в тяжелую ситуацию.

Сегодня все хорошо выполнили свою работу — закономерно одержали победу. К Шалимову нет никаких вопросов, и быть даже не может, человек всего полтора месяца работает. Он отлично выполняет свою работу», – сказал Иванов.

Это первая победа «Урала» в сезоне-2021/22.

«Урал» идет на 16-м метче в РПЛ, набрав 3 очка в 8 стартовых турах.

Шалимов – о первой победе «Урала» в сезоне: «Результат нас устраивает, но качеством игры мы не так довольны»