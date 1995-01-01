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    Иванов – о 16-м месте «Урала в РПЛ: «Шалимов отлично выполняет свою работу, к нему нет вопросов»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу в матче с владимирским «Торпедо» (2:0) в Кубке России.

    «Мы рады, что мы выиграли сегодня. У нас стоят другие цели, нужно двигаться дальше. Нам необходимо побеждать в каждом матче, мы сами загнали себя в тяжелую ситуацию.

    Сегодня все хорошо выполнили свою работу — закономерно одержали победу. К Шалимову нет никаких вопросов, и быть даже не может, человек всего полтора месяца работает. Он отлично выполняет свою работу», – сказал Иванов.

    • Это первая победа «Урала» в сезоне-2021/22.
    • «Урал» идет на 16-м метче в РПЛ, набрав 3 очка в 8 стартовых турах.

    Шалимов – о первой победе «Урала» в сезоне: «Результат нас устраивает, но качеством игры мы не так довольны»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      Марк Аврелий! 11 минут назад

      ШТА?

      0
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      Рейтинг: +52083

      portero 2 часа назад

      Верной жорогой идёте, в ФНЛ!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1246

      Олег1204 2 часа назад

      Ну да заиздеть на матч тв шалимов умеет, а вот тренировать нет

      2
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      Рейтинг: +4926

      Ганнибал Лектор 3 часа назад

      Урал с такой самооценкой, селекцией и политикой клуб - безоговорочный фаворит на ФНЛ

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