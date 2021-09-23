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    Гончаренко: «У «Краснодара» есть желание пройти как можно дальше в Кубке России»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал об амбициях команды в Кубке России.

    • В среду краснодарцы обыграли «Ленинградец» со счетом 2:0.
    • 27 октября команда проведет второй матч в турнире – против «Кубани».

    «Мы не ожидали простой игры, потому что такие кубковые матчи характеризуются тем, что для хозяев это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий.

    Мы со всей серьезностью подошли. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что есть желание пройти в Кубке как можно дальше.

    Что касается игры, не так остро мы сыграли в атаке, как привыкли. Может быть, мы не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше атаковали флангами.

    Порадовало то, как мы после потери мяча быстро возвращали его. И отношение ребят к матчу было на хорошем уровне», – сказал Гончаренко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7977

      playsh 2 часа назад

      А желания попробовать жареной Луны у тебя нет,Гончаренко?

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