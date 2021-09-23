Гончаренко: «У «Краснодара» есть желание пройти как можно дальше в Кубке России»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал об амбициях команды в Кубке России.

В среду краснодарцы обыграли «Ленинградец» со счетом 2:0.

27 октября команда проведет второй матч в турнире – против «Кубани».

«Мы не ожидали простой игры, потому что такие кубковые матчи характеризуются тем, что для хозяев это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий.

Мы со всей серьезностью подошли. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что есть желание пройти в Кубке как можно дальше.

Что касается игры, не так остро мы сыграли в атаке, как привыкли. Может быть, мы не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше атаковали флангами.

Порадовало то, как мы после потери мяча быстро возвращали его. И отношение ребят к матчу было на хорошем уровне», – сказал Гончаренко.