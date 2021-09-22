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    Куман отказался общаться с прессой перед игрой с «Кадисом» и выступил с заявлением о ситуации в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем Примеры с «Кадисом», сообщает AS.

    Вместо этого тренер выступил с заготовленным заявлением о ситуации в каталонском клубе. Куман связал неудачные результаты «Барсы» с финансовыми проблемами, а также отметил, что от выступления в Лиге чемпионов «не стоит ждать чудес».

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8837

      KOLBIS 18 минут назад

      Скоро уберут похоже...Да и правильно,Барсе нужен не простой тренер...Окулелю если Зидана подпишут...

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