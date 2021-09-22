Куман отказался общаться с прессой перед игрой с «Кадисом» и выступил с заявлением о ситуации в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем Примеры с «Кадисом», сообщает AS.

Вместо этого тренер выступил с заготовленным заявлением о ситуации в каталонском клубе. Куман связал неудачные результаты «Барсы» с финансовыми проблемами, а также отметил, что от выступления в Лиге чемпионов «не стоит ждать чудес».

На прошлой неделе у Кумана был напряженный разговор с президентом Жоаном Лапортой .

. Сменить голландца на посту главного тренера могут Хави и Роберто Мартинес .

и . «Барселона» идет в Примере 7-й.

Goal: «Барселона» готовит отставку Кумана и предпочитает заменить его Мартинесом