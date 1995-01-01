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    El Chiringuito TV: Куман и Лапорта провели напряженный разговор после разгрома от «Баварии»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта побеседовал с главным тренером Рональдом Куманом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Разговор был напряженным, сообщил источник.

    Во встрече, состоявшейся сразу после игры, участвовали и другие руководители «Барселоны».

    • «Барселона» впервые в истории проиграла 3 подряд домашних еврокубковых матча.
    • Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.
    • Куман работает в Барселоне больше года.

    Куман: «Нам не хватает людей в атаке. Через 3-4 недели «Барселона» будет другой»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14294

      Garrincha58 29 минут назад

      Куман не тренер для такого клуба

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