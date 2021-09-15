El Chiringuito TV: Куман и Лапорта провели напряженный разговор после разгрома от «Баварии»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта побеседовал с главным тренером Рональдом Куманом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Разговор был напряженным, сообщил источник.

Во встрече, состоявшейся сразу после игры, участвовали и другие руководители «Барселоны».

«Барселона» впервые в истории проиграла 3 подряд домашних еврокубковых матча.

Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.

Куман работает в Барселоне больше года.

Куман: «Нам не хватает людей в атаке. Через 3-4 недели «Барселона» будет другой»